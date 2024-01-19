Происшествия В Ростовской области арестовали ударившего ребенка мигранта 20 января 2024 в 00:36 Размер текста - 17 + В Ростове-на-Доне суд вынес решение об аресте Агамурата Джумаева, который в состоянии алкогольного опьянения ударил телефоном по голове ребенка. Об этом заявили в объединенной пресс-службе судов региона. Под арестом он пробудет до 3 марта. «Ленинским районным судом города Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джумаева Агамурата Гурбоновича», — говорится в сообщении. Конфликт между местными жителями Аксайского района и мигрантом произошел 1 января. Мужчина ударил несовершеннолетнего местного жителя телефоном по голове. У ребенка диагностировали кровоподтек с травматическим отеком мягких тканей в лобной области. В отношении Джумаева возбудили уголовное дело о хулиганстве. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. В Ростове-на-Доне суд вынес решение об аресте Агамурата Джумаева, который в состоянии алкогольного опьянения ударил телефоном по голове ребенка. Об этом заявили в объединенной пресс-службе судов региона. Под арестом он пробудет до 3 марта. «Ленинским районным судом города Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джумаева Агамурата Гурбоновича», — говорится в сообщении. Конфликт между местными жителями Аксайского района и мигрантом произошел 1 января. Мужчина ударил несовершеннолетнего местного жителя телефоном по голове. У ребенка диагностировали кровоподтек с травматическим отеком мягких тканей в лобной области. В отношении Джумаева возбудили уголовное дело о хулиганстве. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям