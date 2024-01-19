В Ростовской области арестовали ударившего ребенка мигранта

В Ростове-на-Доне суд вынес решение об аресте Агамурата Джумаева, который в состоянии алкогольного опьянения ударил телефоном по голове ребенка. Об этом заявили в объединенной пресс-службе судов региона. Под арестом он пробудет до 3 марта.
«Ленинским районным судом города Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джумаева Агамурата Гурбоновича», — говорится в сообщении.
Конфликт между местными жителями Аксайского района и мигрантом произошел 1 января. Мужчина ударил несовершеннолетнего местного жителя телефоном по голове. У ребенка диагностировали кровоподтек с травматическим отеком мягких тканей в лобной области. В отношении Джумаева возбудили уголовное дело о хулиганстве. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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