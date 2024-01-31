Песков прокомментировал возможную отставку Залужного

В Кремле следят за ситуацией с возможной отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Конечно, следят. Пока много вопросов. Очевидным остается одно: у киевского режима много проблем. Это однозначно», — сказал Песков. Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос URA.RU в ходе конференц-кола.
Он добавил, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима и в военной верхушке страны. «Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться специальная военная операция», — резюмировал Песков.
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