Песков прокомментировал возможную отставку Залужного

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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией с возможной отставкой главнокомандующего ВСУ Фото:

В Кремле следят за ситуацией с возможной отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Конечно, следят. Пока много вопросов. Очевидным остается одно: у киевского режима много проблем. Это однозначно», — сказал Песков. Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос URA.RU в ходе конференц-кола.

Он добавил, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима и в военной верхушке страны. «Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться специальная военная операция», — резюмировал Песков.

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В Кремле следят за ситуацией с возможной отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Конечно, следят. Пока много вопросов. Очевидным остается одно: у киевского режима много проблем. Это однозначно», — сказал Песков. Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос URA.RU в ходе конференц-кола. Он добавил, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима и в военной верхушке страны. «Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться специальная военная операция», — резюмировал Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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