Песков прокомментировал возможную отставку Залужного

31 января 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией с возможной отставкой главнокомандующего ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле следят за ситуацией с возможной отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Конечно, следят. Пока много вопросов. Очевидным остается одно: у киевского режима много проблем. Это однозначно», — сказал Песков. Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос URA.RU в ходе конференц-кола. Он добавил, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима и в военной верхушке страны. «Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться специальная военная операция», — резюмировал Песков.

В Кремле следят за ситуацией с возможной отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Конечно, следят. Пока много вопросов. Очевидным остается одно: у киевского режима много проблем. Это однозначно», — сказал Песков. Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос URA.RU в ходе конференц-кола. Он добавил, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима и в военной верхушке страны. «Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться специальная военная операция», — резюмировал Песков.