Рособоронэкспорт: весь мир видит, что российское оружие превосходит западное

Российское оружие превосходит западное, отмечал ранее Путин Фото: Минобороны России/Игорь Руденко

Все страны мира видят, что оружие России превосходит западное. Об этом заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев на выставке вооружений World Defense Show.

«Большинство наших партнеров оценивают односторонние санкции отдельных стран против России как нелегитимные инструменты конкурентной борьбы, средства поддержки Западом собственных производителей. Однако весь мир видит, что российское оружие превосходит западные образцы на поле боя, и выбор становится очевидным», — высказался Александр Михеев, его слова приводит РИА Новости.

Таким образом глава Рособоронэкспорта отреагировал на сообщения западных СМИ, что Россия утратила позиции на мировом рынке оружия из-за санкций и боязни закупщиков нарваться на штрафы. Однако в первые 23 года существования компании был побит рекорд по портфелю заказов. На конец 2023 года он составил 55 миллиардов долларов. В ноябре сумма заказов находилась на уровне 50 миллиардов, сообщает телеканал 360.

Михеев отметил, что это произошло благодаря встречам и выставкам не только в России, но и за рубежом. По его словам, Рособоронэкспорт показал всему миру более 800 натурных образцов и полномасштабных макетов современной военной техники РФ.

Ранее глава России Владимир Путин сравнил российское и западное оружие. Он отметил, что вооружение, которое есть у страны, превосходит разработки стран НАТО.