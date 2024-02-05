Умер звезда сериала «Доктор Кто»

Джейстон умер после непродолжительной болезни
Умер британский актер Майкл Джейстон в возрасте 88 лет. Об этом говорится в официальном заявлении его семьи.
«К сожалению, сегодня Майкл Джейстон ушел из жизни после непродолжительной болезни. Тем, кто был знаком с Майклом, хорошо известно, что он был человеком, полным любви, радости и смеха», — сообщили родственники.
Джейстон известен своими ролями в сериалах «Доктор Кто», «Чисто английское убийство», «Только дураки и лошади», «Эммердейл» и других. Кроме того, он сыграл роль последнего русского императора в фильме «Николай и Александра».
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