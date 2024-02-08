В Кремле рассказали, может ли Германия отобрать активы «Роснефти»

Россия не ведет переговоры с Германией об изъятии активов «Роснефти». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, переговоры по государственному уровню не ведутся, но компания защищает свои интересы, используя весь арсенал юридических средств, который для этого возможен. Это корпоративная защита», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Песков добавил, что контакты с Берлином Россия задействовать не может, поскольку они разрушены и отсутствуют. Однако пока компания сама защищает свои интересы, и если что-то возможно будет сделать со стороны государства — это будет сделано. Мы не исключаем ничего для защиты наших интересов и противодействия незаконным шагам, о которых идет речь, заключил Песков.
Ранее Министерство экономики Германии пригласило представителей российской компании «Роснефть» на слушания, которые коснуться национализации ее активов немецкими нефтяниками. Об этом сообщили источники в правительственных кругах страны. Причина слушаний — истечение доверительного срока управления долей «Роснефти» на нефтеперерабатывающем заводе в Шведте в марте.
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