В Кремле рассказали, может ли Германия отобрать активы «Роснефти»

Песков: Россия не ведет переговоров с Берлином об изъятии активов «Роснефти»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Мы не исключаем ничего для защиты наших интересов и противодействия незаконным шагам, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия не ведет переговоры с Германией об изъятии активов «Роснефти». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, переговоры по государственному уровню не ведутся, но компания защищает свои интересы, используя весь арсенал юридических средств, который для этого возможен. Это корпоративная защита», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Песков добавил, что контакты с Берлином Россия задействовать не может, поскольку они разрушены и отсутствуют. Однако пока компания сама защищает свои интересы, и если что-то возможно будет сделать со стороны государства — это будет сделано. Мы не исключаем ничего для защиты наших интересов и противодействия незаконным шагам, о которых идет речь, заключил Песков.

Ранее Министерство экономики Германии пригласило представителей российской компании «Роснефть» на слушания, которые коснуться национализации ее активов немецкими нефтяниками. Об этом сообщили источники в правительственных кругах страны. Причина слушаний — истечение доверительного срока управления долей «Роснефти» на нефтеперерабатывающем заводе в Шведте в марте.

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Россия не ведет переговоры с Германией об изъятии активов «Роснефти». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, переговоры по государственному уровню не ведутся, но компания защищает свои интересы, используя весь арсенал юридических средств, который для этого возможен. Это корпоративная защита», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков добавил, что контакты с Берлином Россия задействовать не может, поскольку они разрушены и отсутствуют. Однако пока компания сама защищает свои интересы, и если что-то возможно будет сделать со стороны государства — это будет сделано. Мы не исключаем ничего для защиты наших интересов и противодействия незаконным шагам, о которых идет речь, заключил Песков. Ранее Министерство экономики Германии пригласило представителей российской компании «Роснефть» на слушания, которые коснуться национализации ее активов немецкими нефтяниками. Об этом сообщили источники в правительственных кругах страны. Причина слушаний — истечение доверительного срока управления долей «Роснефти» на нефтеперерабатывающем заводе в Шведте в марте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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