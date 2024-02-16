В Швеции введут уголовную ответственность за отрицание Холокоста

17 февраля 2024 в 04:42 Размер текста - 17 +

Швеция хочет криминализировать отрицание Холокоста, но не ограничивать свободу слова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Швеции хотят криминализировать отрицание или приуменьшение значения Холокоста (преследование и массовое уничтожение евреев во времена Второй мировой войны). Соответствующий законопроект подготовило правительство государства, сообщил министр юстиции Гуннар Стреммер. «Это не означает, что в будущем незаконными будут считаться больше деяний. Речь о разъяснении того, например, что отрицание Холокоста является незаконным», — передает слова Стреммера шведское издание Expressen. Министр культуры Париса Лильестранд добавила, что новый закон может охватить и другие проявления геноцида, но не будет ограничивать свободу слова. Сообщается, что в проекте предлагается назначать наказание от штрафов и до тюремного заключения сроком на два года — так оно будет приравнено к каре за возбуждение ненависти по национальному признаку. Также существует возможность, что, в случае непринятия закона, Швеция может быть привлечена к ответственности Судом Евросоюза. Парламент Турции одобрил членство Швеции в НАТО. Голосование оставляет Венгрию единственной страной, которая еще не ратифицировала заявку Стокгольма, поданную после начала конфликта на Украине, передает MK.RU .

В Швеции хотят криминализировать отрицание или приуменьшение значения Холокоста (преследование и массовое уничтожение евреев во времена Второй мировой войны). Соответствующий законопроект подготовило правительство государства, сообщил министр юстиции Гуннар Стреммер. «Это не означает, что в будущем незаконными будут считаться больше деяний. Речь о разъяснении того, например, что отрицание Холокоста является незаконным», — передает слова Стреммера шведское издание Expressen. Министр культуры Париса Лильестранд добавила, что новый закон может охватить и другие проявления геноцида, но не будет ограничивать свободу слова. Сообщается, что в проекте предлагается назначать наказание от штрафов и до тюремного заключения сроком на два года — так оно будет приравнено к каре за возбуждение ненависти по национальному признаку. Также существует возможность, что, в случае непринятия закона, Швеция может быть привлечена к ответственности Судом Евросоюза. Парламент Турции одобрил членство Швеции в НАТО. Голосование оставляет Венгрию единственной страной, которая еще не ратифицировала заявку Стокгольма, поданную после начала конфликта на Украине, передает MK.RU.