В Швеции введут уголовную ответственность за отрицание Холокоста

В Швеции хотят криминализировать отрицание или приуменьшение значения Холокоста (преследование и массовое уничтожение евреев во времена Второй мировой войны). Соответствующий законопроект подготовило правительство государства, сообщил министр юстиции Гуннар Стреммер.
«Это не означает, что в будущем незаконными будут считаться больше деяний. Речь о разъяснении того, например, что отрицание Холокоста является незаконным», — передает слова Стреммера шведское издание Expressen. Министр культуры Париса Лильестранд добавила, что новый закон может охватить и другие проявления геноцида, но не будет ограничивать свободу слова.
Сообщается, что в проекте предлагается назначать наказание от штрафов и до тюремного заключения сроком на два года — так оно будет приравнено к каре за возбуждение ненависти по национальному признаку. Также существует возможность, что, в случае непринятия закона, Швеция может быть привлечена к ответственности Судом Евросоюза.
Парламент Турции одобрил членство Швеции в НАТО. Голосование оставляет Венгрию единственной страной, которая еще не ратифицировала заявку Стокгольма, поданную после начала конфликта на Украине, передает
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