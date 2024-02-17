Зеленский своей растерянностью вызвал смех у публики в Мюнхене

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир, stock
У Владимира Зеленского хороший уровень английского языка Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский развеселил публику на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам модератора Кристиан Аманпур, Зеленский отказался отвечать на английском языке и принял решение «говорить на украинском при ответах на вопросы», в связи с чем она попросила всех надеть наушники.

По словам Аманпур, Зеленский знает английский на хорошем уровне. Она попросила его разговаривать на нем. «Подскажите мне кто-нибудь, на английском номер один (канала на аппаратуре для перевода — ред. URA.RU)? <…> Вам это не нужно, это для меня» — отметила модератор. В ответ украинский лидер растерянно сказал: «У меня нет перевода… Мне он не нужен?» — после чего в зале раздался смех.

Ранее утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что весь мир вдохновляется мужеством Украины, вызвало смех у пользователей в соцсетях. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что президент Украины — крысолов и разжигатель ядерной войны.

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Президент Украины Владимир Зеленский развеселил публику на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам модератора Кристиан Аманпур, Зеленский отказался отвечать на английском языке и принял решение «говорить на украинском при ответах на вопросы», в связи с чем она попросила всех надеть наушники. По словам Аманпур, Зеленский знает английский на хорошем уровне. Она попросила его разговаривать на нем. «Подскажите мне кто-нибудь, на английском номер один (канала на аппаратуре для перевода — ред. URA.RU)? <…> Вам это не нужно, это для меня» — отметила модератор. В ответ украинский лидер растерянно сказал: «У меня нет перевода… Мне он не нужен?» — после чего в зале раздался смех. Ранее утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что весь мир вдохновляется мужеством Украины, вызвало смех у пользователей в соцсетях. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что президент Украины — крысолов и разжигатель ядерной войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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