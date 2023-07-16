Пользователи Twitter высмеяли Зеленского после заявления о мировой поддержке Украины

17 июля 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что весь мир восхищается мужеством Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что весь мир вдохновляется мужеством Украины, вызвало смех у пользователей Twitter. Юзеры заявили, что Украине нужен лидер, заботящийся о своем народе, и предложили Зеленскому уйти в отставку. «Лучше уйдите в отставку, прекратите убивать свой народ. Украине нужен лидер, который заботится о людях и ведет переговоры с Россией», — заявил один из интернет- пользователей. «Простите, я не верю в вас. Вы меня не вдохновляете. И я почти уверен, что украинцы не хотят умирать за вас», — сообщил другой. «Они не верят, а просто используют Украину. В глубине души даже вы понимаете, что не сможете победить Россию», — выразил свое мнение пользователь соцсети. Ранее интернет-пользователи высмеяли слова Зеленского о получении очередной помощи от США. Юзеры назвали украинского лидера «самой большой пиявкой в мире» и выразили сомнение, что выделенные деньги уйдут на помощь ВСУ, передает телеканал 360. Очередная порция негатива со стороны интернет-пользователей проявилась после того, как Зеленский поблагодарил всех, кто тренирует украинских солдат. В ответ юзеры потребовали отставки президента Украины.

Утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что весь мир вдохновляется мужеством Украины, вызвало смех у пользователей Twitter. Юзеры заявили, что Украине нужен лидер, заботящийся о своем народе, и предложили Зеленскому уйти в отставку. «Лучше уйдите в отставку, прекратите убивать свой народ. Украине нужен лидер, который заботится о людях и ведет переговоры с Россией», — заявил один из интернет- пользователей. «Простите, я не верю в вас. Вы меня не вдохновляете. И я почти уверен, что украинцы не хотят умирать за вас», — сообщил другой. «Они не верят, а просто используют Украину. В глубине души даже вы понимаете, что не сможете победить Россию», — выразил свое мнение пользователь соцсети. Ранее интернет-пользователи высмеяли слова Зеленского о получении очередной помощи от США. Юзеры назвали украинского лидера «самой большой пиявкой в мире» и выразили сомнение, что выделенные деньги уйдут на помощь ВСУ, передает телеканал 360. Очередная порция негатива со стороны интернет-пользователей проявилась после того, как Зеленский поблагодарил всех, кто тренирует украинских солдат. В ответ юзеры потребовали отставки президента Украины.