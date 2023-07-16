16 июля 2023

Пользователи Twitter высмеяли Зеленского после заявления о мировой поддержке Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Зеленский заявил, что весь мир восхищается мужеством Украины Фото:
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Утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что весь мир вдохновляется мужеством Украины, вызвало смех у пользователей Twitter. Юзеры заявили, что Украине нужен лидер, заботящийся о своем народе, и предложили Зеленскому уйти в отставку.

«Лучше уйдите в отставку, прекратите убивать свой народ. Украине нужен лидер, который заботится о людях и ведет переговоры с Россией», — заявил один из интернет- пользователей. «Простите, я не верю в вас. Вы меня не вдохновляете. И я почти уверен, что украинцы не хотят умирать за вас», — сообщил другой. «Они не верят, а просто используют Украину. В глубине души даже вы понимаете, что не сможете победить Россию», — выразил свое мнение пользователь соцсети.

Ранее интернет-пользователи высмеяли слова Зеленского о получении очередной помощи от США. Юзеры назвали украинского лидера «самой большой пиявкой в мире» и выразили сомнение, что выделенные деньги уйдут на помощь ВСУ, передает телеканал 360. Очередная порция негатива со стороны интернет-пользователей проявилась после того, как Зеленский поблагодарил всех, кто тренирует украинских солдат. В ответ юзеры потребовали отставки президента Украины.

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Утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что весь мир вдохновляется мужеством Украины, вызвало смех у пользователей Twitter. Юзеры заявили, что Украине нужен лидер, заботящийся о своем народе, и предложили Зеленскому уйти в отставку. «Лучше уйдите в отставку, прекратите убивать свой народ. Украине нужен лидер, который заботится о людях и ведет переговоры с Россией», — заявил один из интернет- пользователей. «Простите, я не верю в вас. Вы меня не вдохновляете. И я почти уверен, что украинцы не хотят умирать за вас», — сообщил другой. «Они не верят, а просто используют Украину. В глубине души даже вы понимаете, что не сможете победить Россию», — выразил свое мнение пользователь соцсети. Ранее интернет-пользователи высмеяли слова Зеленского о получении очередной помощи от США. Юзеры назвали украинского лидера «самой большой пиявкой в мире» и выразили сомнение, что выделенные деньги уйдут на помощь ВСУ, передает телеканал 360. Очередная порция негатива со стороны интернет-пользователей проявилась после того, как Зеленский поблагодарил всех, кто тренирует украинских солдат. В ответ юзеры потребовали отставки президента Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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