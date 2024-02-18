18 февраля 2024

Politico: США и их союзники пытаются не дать ВСУ развалиться

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
В США боятся развала ВСУ пишет Politico Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Соединенные штаты Америки вместе со своими союзниками стараются не допустить развала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне неудач и потерь на фронте. Об этом заявляют американские и иностранные чиновники.

«План, описанный или озвученный в интервью с восемью законодателями США и пятью иностранными чиновниками, состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться», — передает издание Politico со ссылкой на интервью политиков и чиновников. Проблемы у Киева возникли после сокращения финансирования из США.

На Западе все громче слышны голоса тех, кто хочет мирных соглашений с Россией и заморозки украинского конфликта. Иначе он может обернуться катастрофой для Киева, передает телеканал «Царьград».

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Соединенные штаты Америки вместе со своими союзниками стараются не допустить развала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне неудач и потерь на фронте. Об этом заявляют американские и иностранные чиновники. «План, описанный или озвученный в интервью с восемью законодателями США и пятью иностранными чиновниками, состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться», — передает издание Politico со ссылкой на интервью политиков и чиновников. Проблемы у Киева возникли после сокращения финансирования из США. На Западе все громче слышны голоса тех, кто хочет мирных соглашений с Россией и заморозки украинского конфликта. Иначе он может обернуться катастрофой для Киева, передает телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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