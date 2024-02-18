В мире США Politico: США и их союзники пытаются не дать ВСУ развалиться 19 февраля 2024 в 04:21 Размер текста - 17 + В США боятся развала ВСУ пишет Politico Фото: U.S. Army Europe and Africa / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные штаты Америки вместе со своими союзниками стараются не допустить развала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне неудач и потерь на фронте. Об этом заявляют американские и иностранные чиновники. «План, описанный или озвученный в интервью с восемью законодателями США и пятью иностранными чиновниками, состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться», — передает издание Politico со ссылкой на интервью политиков и чиновников. Проблемы у Киева возникли после сокращения финансирования из США. На Западе все громче слышны голоса тех, кто хочет мирных соглашений с Россией и заморозки украинского конфликта. Иначе он может обернуться катастрофой для Киева, передает телеканал «Царьград». Соединенные штаты Америки вместе со своими союзниками стараются не допустить развала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне неудач и потерь на фронте. Об этом заявляют американские и иностранные чиновники. «План, описанный или озвученный в интервью с восемью законодателями США и пятью иностранными чиновниками, состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться», — передает издание Politico со ссылкой на интервью политиков и чиновников. Проблемы у Киева возникли после сокращения финансирования из США. На Западе все громче слышны голоса тех, кто хочет мирных соглашений с Россией и заморозки украинского конфликта. Иначе он может обернуться катастрофой для Киева, передает телеканал «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям