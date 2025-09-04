У Днепра уничтожили украинских диверсантов

МО: в островной зоне Днепра уничтожена украинская диверсионная группа
ВСУ планировали высадиться в островной зоне реки
ВСУ планировали высадиться в островной зоне реки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группировка «Днепр» с помощью FPV-дронов уничтожила украинскую диверсионную группу (ДРГ), которая планировала высадку в островной зоне Днепра. Об этом рассказали в Минобороны.

«В этот раз в устье Днепра разведчиками была обнаружена двигающаяся на высокой скорости моторная лодка с диверсионно-разведывательной группой противника. На перехват ДРГ ВСУ были направлены FPV-дроны группировки войск „Днепр“», — сказано в сообщении военного ведомства. Его приводит ТАСС.

Там отметили, что российские военнослужащие потопили моторную лодку ВСУ, а диверсионно-разведывательная группа была успешно уничтожена. В Минобороны подчеркнули, что бойцы группировки «Днепр» постоянно следят за рекой и ее правым берегом. Чтобы не допустить переброску украинских диверсантов, операторы ударных беспилотников всегда готовы вылететь и уничтожить замеченные лодки противника.

Ранее в военном ведомстве рассказали, что военнослужащие группы «Восток» завершили освобождение части территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Кроме того, бойцами той же группировки было освобождено село Новоселовка в Днепропетровской области.

