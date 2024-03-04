NYP: пока Запад паникует, Путин ищет пути мирного урегулирования по Украине

04 марта 2024 в 09:25 Размер текста - 17 +

Западу придется пойти на мир на условиях Владимира Путина, пишет NYP Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вместо того чтобы по примеру западных стран оказаться перед выбором между Армагеддоном и капитуляцией, президент России Владимир Путин предлагает начать переговоры о всеобъемлющем урегулировании конфликта по Украине. Об этом пишет газета New York Post. «Пока Запад размышляет над ужасным выбором между Армагеддоном и капитуляцией, Путин может предложить отойти от края пропасти и провести переговоры о всеобъемлющем урегулировании», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в результате этого Западу, вероятно, придется согласиться на условия, предложенные Россией, для достижения мира. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что помимо мирного плана Украины, другие мировые страны предлагают свои варианты урегулирования конфликта с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва открыта для мирного урегулирования украинского конфликта, но утверждает, что Киев и Запад настаивают на неприемлемой для российской стороны формуле президента Украины Владимира Зеленского, передает Life .

Вместо того чтобы по примеру западных стран оказаться перед выбором между Армагеддоном и капитуляцией, президент России Владимир Путин предлагает начать переговоры о всеобъемлющем урегулировании конфликта по Украине. Об этом пишет газета New York Post. «Пока Запад размышляет над ужасным выбором между Армагеддоном и капитуляцией, Путин может предложить отойти от края пропасти и провести переговоры о всеобъемлющем урегулировании», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в результате этого Западу, вероятно, придется согласиться на условия, предложенные Россией, для достижения мира. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что помимо мирного плана Украины, другие мировые страны предлагают свои варианты урегулирования конфликта с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва открыта для мирного урегулирования украинского конфликта, но утверждает, что Киев и Запад настаивают на неприемлемой для российской стороны формуле президента Украины Владимира Зеленского, передает Life.