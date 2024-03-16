Из Эстонии выгнали россиянку за уход за могилами советских солдат

Власти Эстонии депортировали из страны россиянку за уход за могилами советских солдат. Кроме того, она собирала гуманитарную помощь для населения Донбасса и организовывала акцию «Бессмертный полк». Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«С 2014 года она собирала гуманитарную помощь населению Донбасса, ухаживала за могилами советских воинов, организовывала акцию „Бессмертный полк“, проживая в Эстонии. И за свое гражданское мужество была депортирована», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Она добавила, что россиянка обратилась к ней на приграничном с Эстонией избирательном пункте в Ивангороде Ленинградской области.
В данный момент женщина без места жительства. По словам Москальковой, депортация гражданина по политическим основаниям — сложная проблема. Российское законодательство не регулирует помощь таким людям. Омбудсмен пообещала сделать все возможное, чтобы защитить права людей, подвергшихся открытой дискриминации.
Власти Эстонии депортировали из страны россиянку за уход за могилами советских солдат. Кроме того, она собирала гуманитарную помощь для населения Донбасса и организовывала акцию «Бессмертный полк». Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «С 2014 года она собирала гуманитарную помощь населению Донбасса, ухаживала за могилами советских воинов, организовывала акцию „Бессмертный полк“, проживая в Эстонии. И за свое гражданское мужество была депортирована», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Она добавила, что россиянка обратилась к ней на приграничном с Эстонией избирательном пункте в Ивангороде Ленинградской области. В данный момент женщина без места жительства. По словам Москальковой, депортация гражданина по политическим основаниям — сложная проблема. Российское законодательство не регулирует помощь таким людям. Омбудсмен пообещала сделать все возможное, чтобы защитить права людей, подвергшихся открытой дискриминации.