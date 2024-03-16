Из Эстонии выгнали россиянку за уход за могилами советских солдат

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Эстония, Таллин, эстония, Таллин
Россиянка ухаживала в Эстонии за могилами советских солдат Фото:

Власти Эстонии депортировали из страны россиянку за уход за могилами советских солдат. Кроме того, она собирала гуманитарную помощь для населения Донбасса и организовывала акцию «Бессмертный полк». Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«С 2014 года она собирала гуманитарную помощь населению Донбасса, ухаживала за могилами советских воинов, организовывала акцию „Бессмертный полк“, проживая в Эстонии. И за свое гражданское мужество была депортирована», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Она добавила, что россиянка обратилась к ней на приграничном с Эстонией избирательном пункте в Ивангороде Ленинградской области.

В данный момент женщина без места жительства. По словам Москальковой, депортация гражданина по политическим основаниям — сложная проблема. Российское законодательство не регулирует помощь таким людям. Омбудсмен пообещала сделать все возможное, чтобы защитить права людей, подвергшихся открытой дискриминации.

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Власти Эстонии депортировали из страны россиянку за уход за могилами советских солдат. Кроме того, она собирала гуманитарную помощь для населения Донбасса и организовывала акцию «Бессмертный полк». Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «С 2014 года она собирала гуманитарную помощь населению Донбасса, ухаживала за могилами советских воинов, организовывала акцию „Бессмертный полк“, проживая в Эстонии. И за свое гражданское мужество была депортирована», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Она добавила, что россиянка обратилась к ней на приграничном с Эстонией избирательном пункте в Ивангороде Ленинградской области. В данный момент женщина без места жительства. По словам Москальковой, депортация гражданина по политическим основаниям — сложная проблема. Российское законодательство не регулирует помощь таким людям. Омбудсмен пообещала сделать все возможное, чтобы защитить права людей, подвергшихся открытой дискриминации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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