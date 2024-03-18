За Путина проголосовало рекордное число избирателей

ЦИК: за Путина проголосовали почти 76 миллионов россиян
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир, топ
Путина поддержало большинство россиян Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

На выборах президента РФ за нынешнего главу Владимира Путина проголосовало рекордное количество избирателей. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. По ее словам, за Путина проголосовали почти 76 миллионов россиян.

«75 932 111избирателей проголосовали за действующего главу государства», — заявила Памфилова, ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что это рекордный показатель.

Выборы президента закончились 17 марта. Путин после обработки 99,76% голосов набрал 87,29%, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 18 марта Путин встретится с проигравшими соперниками на выборах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На выборах президента РФ за нынешнего главу Владимира Путина проголосовало рекордное количество избирателей. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. По ее словам, за Путина проголосовали почти 76 миллионов россиян. «75 932 111избирателей проголосовали за действующего главу государства», — заявила Памфилова, ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что это рекордный показатель. Выборы президента закончились 17 марта. Путин после обработки 99,76% голосов набрал 87,29%, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 18 марта Путин встретится с проигравшими соперниками на выборах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...