За Путина проголосовало рекордное число избирателей

ЦИК: за Путина проголосовали почти 76 миллионов россиян

Путина поддержало большинство россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

На выборах президента РФ за нынешнего главу Владимира Путина проголосовало рекордное количество избирателей. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. По ее словам, за Путина проголосовали почти 76 миллионов россиян.

«75 932 111избирателей проголосовали за действующего главу государства», — заявила Памфилова, ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что это рекордный показатель.

Выборы президента закончились 17 марта. Путин после обработки 99,76% голосов набрал 87,29%, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 18 марта Путин встретится с проигравшими соперниками на выборах.