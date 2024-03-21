Боррель: ЕС не будет умирать за Донбасс

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель,  stock
ЕС просто поддерживает Украину, заявил Жозеп Боррель Фото:
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Евросоюз (ЕС) не участвует в конфликте на Украине и европейцы не будут умирать за Донбасс. С такими заявлением выступил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

«[Жители] ЕС не будут умирать за Донбасс. <…> Мы не участвуем в этом конфликте, мы просто поддерживаем Украину», — заявил Жозеп Боррель. Его слова передает The Guardian.

Боррель также заявлял, что в ближайшее время конфликт на Украине завершится. По его словам, итогам будут определены уже к осени. Он также предупредил страны Запада, что те должны реагировать быстро.

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Евросоюз (ЕС) не участвует в конфликте на Украине и европейцы не будут умирать за Донбасс. С такими заявлением выступил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. «[Жители] ЕС не будут умирать за Донбасс. <…> Мы не участвуем в этом конфликте, мы просто поддерживаем Украину», — заявил Жозеп Боррель. Его слова передает The Guardian. Боррель также заявлял, что в ближайшее время конфликт на Украине завершится. По его словам, итогам будут определены уже к осени. Он также предупредил страны Запада, что те должны реагировать быстро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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