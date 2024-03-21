Боррель: ЕС не будет умирать за Донбасс

ЕС просто поддерживает Украину, заявил Жозеп Боррель
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Евросоюз (ЕС) не участвует в конфликте на Украине и европейцы не будут умирать за Донбасс. С такими заявлением выступил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.
«[Жители] ЕС не будут умирать за Донбасс. <…> Мы не участвуем в этом конфликте, мы просто поддерживаем Украину», — заявил Жозеп Боррель. Его слова
Боррель также заявлял, что в ближайшее время конфликт на Украине завершится. По его словам, итогам будут определены уже к осени. Он также предупредил страны Запада, что те должны реагировать быстро.
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