В мире Европа Боррель: ЕС не будет умирать за Донбасс 21 марта 2024 в 18:42 Размер текста - 17 + ЕС просто поддерживает Украину, заявил Жозеп Боррель Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз (ЕС) не участвует в конфликте на Украине и европейцы не будут умирать за Донбасс. С такими заявлением выступил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. «[Жители] ЕС не будут умирать за Донбасс. <…> Мы не участвуем в этом конфликте, мы просто поддерживаем Украину», — заявил Жозеп Боррель. Его слова передает The Guardian . Боррель также заявлял, что в ближайшее время конфликт на Украине завершится. По его словам, итогам будут определены уже к осени. Он также предупредил страны Запада, что те должны реагировать быстро. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Евросоюз (ЕС) не участвует в конфликте на Украине и европейцы не будут умирать за Донбасс. С такими заявлением выступил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. «[Жители] ЕС не будут умирать за Донбасс. <…> Мы не участвуем в этом конфликте, мы просто поддерживаем Украину», — заявил Жозеп Боррель. Его слова передает The Guardian. Боррель также заявлял, что в ближайшее время конфликт на Украине завершится. По его словам, итогам будут определены уже к осени. Он также предупредил страны Запада, что те должны реагировать быстро. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям