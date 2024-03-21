Spiegel: Макрон пытался обольстить Путина

22 марта 2024 в 07:52 Размер текста - 17 +

Из-за неудач в обольщении Путина Макрон угрожает НАТО отправить войска в Киев Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эммануэль Макрон пытался быть посредником в конфликте между Украиной и Россией. Также он предпринимал попытки обольстить президента РФ Владимира Путина, разговаривая с ним по телефону. Однако у него ничего не вышло, поэтому теперь лидер Франции угрожает НАТО отправкой войск в Киев. Об этом сообщает Spiegel. «Макрон долгое время считал себя посредником после начал конфликта России и Украины. Проникнутый верой в собственные силы убеждения, он бесконечно разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. <…> Макрон действительно верил, что может повлиять на человека в Кремле. <…> При этом стратегия Макрона всегда одна и та же: она направлена на захват противника путем „обольщения“», — передает немецкое издание . Отмечается, что ранее глава Франции также верил в то, что сможет подтолкнуть экс-президента США Дональда Трампа к переговорам с иранской стороной. Ранее Макрон выдвинул идею об отправке военных НАТО на Украину. Однако политики Запада не поддержали его. В частности, эта идея не нашла отклика в Венгрии, Словакии, Польше, Германии, Италии и Финляндии. Позже представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунак сообщил, что страна не будет отправлять свои войска в Киев. Они не хотят воевать бок о бок с ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на эту ситуацию заявил, что в некоторых странах идея главы Франции воспринимается неоднозначно. Также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что ликвидация французских военных станет приоритетом для ВС РФ. Кроме того, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко добавил, что Россия не советует проверять ее готовность к жесткому и адекватному ответу на действия Макрона, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался быть посредником в конфликте между Украиной и Россией. Также он предпринимал попытки обольстить президента РФ Владимира Путина, разговаривая с ним по телефону. Однако у него ничего не вышло, поэтому теперь лидер Франции угрожает НАТО отправкой войск в Киев. Об этом сообщает Spiegel. «Макрон долгое время считал себя посредником после начал конфликта России и Украины. Проникнутый верой в собственные силы убеждения, он бесконечно разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. <…> Макрон действительно верил, что может повлиять на человека в Кремле. <…> При этом стратегия Макрона всегда одна и та же: она направлена на захват противника путем „обольщения“», — передает немецкое издание. Отмечается, что ранее глава Франции также верил в то, что сможет подтолкнуть экс-президента США Дональда Трампа к переговорам с иранской стороной. Ранее Макрон выдвинул идею об отправке военных НАТО на Украину. Однако политики Запада не поддержали его. В частности, эта идея не нашла отклика в Венгрии, Словакии, Польше, Германии, Италии и Финляндии. Позже представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунак сообщил, что страна не будет отправлять свои войска в Киев. Они не хотят воевать бок о бок с ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на эту ситуацию заявил, что в некоторых странах идея главы Франции воспринимается неоднозначно. Также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что ликвидация французских военных станет приоритетом для ВС РФ. Кроме того, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко добавил, что Россия не советует проверять ее готовность к жесткому и адекватному ответу на действия Макрона, пишет «Национальная служба новостей».