Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с неонацизмом

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности предложил обсудить меры по борьбе с распространением идей неонацизма. Совещание прошло в пятницу, 22 марта.
«Рассмотрим сегодня меры по распространению идей неонацизма. Не буду вдаваться в детали. Мы отдаем себе отчет в том, что это такое и насколько это важно в контексте сегодняшних событий», — сказал президент открывая совещание. Фрагмент мероприятия опубликован в официальном
Ранее президент Путин заявил, что в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году, Москва договорилась с Украиной о запрете неонацизма в стране. Об этом он говорил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По его словам, запрет неонацизма можно осуществить в ходе переговоров.
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