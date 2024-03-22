Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с неонацизмом

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин провел совещание с Совбезом Фото:

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности предложил обсудить меры по борьбе с распространением идей неонацизма. Совещание прошло в пятницу, 22 марта.

«Рассмотрим сегодня меры по распространению идей неонацизма. Не буду вдаваться в детали. Мы отдаем себе отчет в том, что это такое и насколько это важно в контексте сегодняшних событий», — сказал президент открывая совещание. Фрагмент мероприятия опубликован в официальном telegram-канале Кремля.

Ранее президент Путин заявил, что в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году, Москва договорилась с Украиной о запрете неонацизма в стране. Об этом он говорил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По его словам, запрет неонацизма можно осуществить в ходе переговоров.

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Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности предложил обсудить меры по борьбе с распространением идей неонацизма. Совещание прошло в пятницу, 22 марта. «Рассмотрим сегодня меры по распространению идей неонацизма. Не буду вдаваться в детали. Мы отдаем себе отчет в том, что это такое и насколько это важно в контексте сегодняшних событий», — сказал президент открывая совещание. Фрагмент мероприятия опубликован в официальном telegram-канале Кремля. Ранее президент Путин заявил, что в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году, Москва договорилась с Украиной о запрете неонацизма в стране. Об этом он говорил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По его словам, запрет неонацизма можно осуществить в ходе переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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