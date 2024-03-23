Группа «Пикник» не может связаться с одним из участников коллектива

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Теракт произошел перед началом концерта (архивное фото) Фото:
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Группа «Пикник», выступление которой было запланировано 22 марта в «Крокус Сити Холле», после теракта не может связаться с одним из участников коллектива. Об этом рассказал концертный директор группы Юрий Чернышевский.

«Группа „Пикник“ не может связаться с одним из участников коллектива. Неизвестно, покинул ли он здание», — пишет РБК со ссылкой на слова Чернышевского.

Басист коллектива Марат Корчемный рассказал изданию «Петербургский дневник», что стрельба началась перед самим концертом. «Раздалась серия выстрелов. Вся группа спаслась, пытаемся эвакуироваться», — рассказал музыкант.

Теракт в Подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате происшествия погибли 40 человек, пострадали более 100. На месте теракта работают спецслужбы и бригады скорой помощи.

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Группа «Пикник», выступление которой было запланировано 22 марта в «Крокус Сити Холле», после теракта не может связаться с одним из участников коллектива. Об этом рассказал концертный директор группы Юрий Чернышевский. «Группа „Пикник“ не может связаться с одним из участников коллектива. Неизвестно, покинул ли он здание», — пишет РБК со ссылкой на слова Чернышевского. Басист коллектива Марат Корчемный рассказал изданию «Петербургский дневник», что стрельба началась перед самим концертом. «Раздалась серия выстрелов. Вся группа спаслась, пытаемся эвакуироваться», — рассказал музыкант. Теракт в Подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате происшествия погибли 40 человек, пострадали более 100. На месте теракта работают спецслужбы и бригады скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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