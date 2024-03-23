Теракт произошел перед началом концерта (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Группа «Пикник», выступление которой было запланировано 22 марта в «Крокус Сити Холле», после теракта не может связаться с одним из участников коллектива. Об этом рассказал концертный директор группы Юрий Чернышевский.

«Группа „Пикник“ не может связаться с одним из участников коллектива. Неизвестно, покинул ли он здание», — пишет РБК со ссылкой на слова Чернышевского.

Басист коллектива Марат Корчемный рассказал изданию «Петербургский дневник», что стрельба началась перед самим концертом. «Раздалась серия выстрелов. Вся группа спаслась, пытаемся эвакуироваться», — рассказал музыкант.

Теракт в Подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате происшествия погибли 40 человек, пострадали более 100. На месте теракта работают спецслужбы и бригады скорой помощи.