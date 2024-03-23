Стала известна судьба участника группы «Пикник», пропавшего после теракта в «Крокусе»

Участник группы «Пикник» вышел на связь после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла». Ранее сообщалось, что он группа не может связаться с артистом.
«Все нормально, пропавший человек в отеле, он через подвал прошел и вышел в отель», — сообщил источник телеканала «Звезда», близкий к ситуации. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл». Они расстреляли людей и подожгли здание. На данный момент известно о 115 погибших. Ранее сообщалось, что группа «Пикник», выступление которой было запланировано 22 марта в «Крокусе», после теракта не может связаться с одним из участников коллектива. URA.RU приводит всю известную информацию о произошедшем в онлайн-трансляции.
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