Стала известна судьба участника группы «Пикник», пропавшего после теракта в «Крокусе»

Участник группы «Пикник» вышел на связь после теракта

23 марта 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Участник группы «Пикник» спасся из горящего здания «Крокуса» через подвал Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Участник группы «Пикник» вышел на связь после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла». Ранее сообщалось, что он группа не может связаться с артистом. «Все нормально, пропавший человек в отеле, он через подвал прошел и вышел в отель», — сообщил источник телеканала «Звезда», близкий к ситуации. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл». Они расстреляли людей и подожгли здание. На данный момент известно о 115 погибших. Ранее сообщалось, что группа «Пикник», выступление которой было запланировано 22 марта в «Крокусе», после теракта не может связаться с одним из участников коллектива. URA.RU приводит всю известную информацию о произошедшем в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник группы «Пикник» вышел на связь после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла». Ранее сообщалось, что он группа не может связаться с артистом. «Все нормально, пропавший человек в отеле, он через подвал прошел и вышел в отель», — сообщил источник телеканала «Звезда», близкий к ситуации. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл». Они расстреляли людей и подожгли здание. На данный момент известно о 115 погибших. Ранее сообщалось, что группа «Пикник», выступление которой было запланировано 22 марта в «Крокусе», после теракта не может связаться с одним из участников коллектива. URA.RU приводит всю известную информацию о произошедшем в онлайн-трансляции.