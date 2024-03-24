Вещи из гардероба «Крокуса» начнут возвращать сегодня

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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, гардероб, одежда
Вечером 24 марта можно будет забрать вещи из гардероба концертного зала «Крокус Сити Холла» Фото:
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Вещи, которые уцелели в гардеробе «Крокус Сити Холла» начнут выдавать сегодня с 18:00. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Часов в 17, не раньше. Лучше с 18 часов. Полиция дала добро, прокуратура дала добро, СК дал добро. Мешки, бирки… И люди могут с 18 часов спокойно с жетонами подходить», — сказал Воробьев. Информацию передает telegram-канал «Воробьев Live».

Кроме того, людям начнут возвращать автомобили. Всего на парковках их 383. Телефон горячей линии, по которой можно уточнить всю информацию: 122-0. Для звонков из Москвы: 8 (800) 550-50-30.

Теракт в «Крокусе» случился вечером 22 марта. Террористов задержали. Сегодня, 24 марта, объявлен днем траура. Вся информация о теракте — в сюжете URA.RU.

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Вещи, которые уцелели в гардеробе «Крокус Сити Холла» начнут выдавать сегодня с 18:00. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Часов в 17, не раньше. Лучше с 18 часов. Полиция дала добро, прокуратура дала добро, СК дал добро. Мешки, бирки… И люди могут с 18 часов спокойно с жетонами подходить», — сказал Воробьев. Информацию передает telegram-канал «Воробьев Live». Кроме того, людям начнут возвращать автомобили. Всего на парковках их 383. Телефон горячей линии, по которой можно уточнить всю информацию: 122-0. Для звонков из Москвы: 8 (800) 550-50-30. Теракт в «Крокусе» случился вечером 22 марта. Террористов задержали. Сегодня, 24 марта, объявлен днем траура. Вся информация о теракте — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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