Последствия пожара в «Крокусе» ликвидированы

25 марта 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

Из-за атаки террористов в «Крокусе» начался пожар Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Последствия пожара из-за теракта в «Крокусе» были ликвидированы. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области. «Последствия пожара в „Крокусе“ после теракта ликвидированы», — говорится в сообщении МЧС. Информацию передает РИА Новости. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Боевики начали расстреливать из огнестрельного оружия посетителей концерта группы «Пикник». Также из-за атаки террористов в здании начался пожар, из-за чего зрительный зал «Крокуса» был уничтожен огнем, пишет деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Последствия пожара из-за теракта в «Крокусе» были ликвидированы. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области. «Последствия пожара в „Крокусе“ после теракта ликвидированы», — говорится в сообщении МЧС. Информацию передает РИА Новости. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Боевики начали расстреливать из огнестрельного оружия посетителей концерта группы «Пикник». Также из-за атаки террористов в здании начался пожар, из-за чего зрительный зал «Крокуса» был уничтожен огнем, пишет деловое издание «Взгляд».