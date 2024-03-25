Последствия пожара в «Крокусе» ликвидированы

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Из-за атаки террористов в «Крокусе» начался пожар Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Последствия пожара из-за теракта в «Крокусе» были ликвидированы. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

«Последствия пожара в „Крокусе“ после теракта ликвидированы», — говорится в сообщении МЧС. Информацию передает РИА Новости.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Боевики начали расстреливать из огнестрельного оружия посетителей концерта группы «Пикник». Также из-за атаки террористов в здании начался пожар, из-за чего зрительный зал «Крокуса» был уничтожен огнем, пишет деловое издание «Взгляд».

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Последствия пожара из-за теракта в «Крокусе» были ликвидированы. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области. «Последствия пожара в „Крокусе“ после теракта ликвидированы», — говорится в сообщении МЧС. Информацию передает РИА Новости. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Боевики начали расстреливать из огнестрельного оружия посетителей концерта группы «Пикник». Также из-за атаки террористов в здании начался пожар, из-за чего зрительный зал «Крокуса» был уничтожен огнем, пишет деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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