Последствия пожара в «Крокусе» ликвидированы

Из-за атаки террористов в «Крокусе» начался пожар
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Последствия пожара из-за теракта в «Крокусе» были ликвидированы. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.
«Последствия пожара в „Крокусе“ после теракта ликвидированы», — говорится в сообщении МЧС. Информацию передает РИА Новости.
Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Боевики начали расстреливать из огнестрельного оружия посетителей концерта группы «Пикник». Также из-за атаки террористов в здании начался пожар, из-за чего зрительный зал «Крокуса» был уничтожен огнем, пишет деловое издание «Взгляд».
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