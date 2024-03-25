25 марта 2024

Лондон начал участвовать в инициативе Чехии по боеприпасам для ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Великобритания активно участвует в поддержке Украины, сотрудничая с Чехией по вопросу поставок боеприпасов. Об этом заявила посол Британии в США дама Карен Пирс.

«Мы должны снабжать Украину боеприпасами. Мы пытаемся, работая с чехами, достать 800 тысяч снарядов», — подчеркнула Пирс во время своего выступления в американском Институте Хадсона.

«Чешская инициатива по боеприпасам» предполагает закупку значительного количества артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран. Эта идея была впервые представлена публично президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности. Согласно плану, Чехия может предоставить полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 мм и 300 тысяч единиц калибра 122 мм, при условии финансирования со стороны партнеров, включая США и Германию.

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Великобритания активно участвует в поддержке Украины, сотрудничая с Чехией по вопросу поставок боеприпасов. Об этом заявила посол Британии в США дама Карен Пирс. «Мы должны снабжать Украину боеприпасами. Мы пытаемся, работая с чехами, достать 800 тысяч снарядов», — подчеркнула Пирс во время своего выступления в американском Институте Хадсона. «Чешская инициатива по боеприпасам» предполагает закупку значительного количества артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран. Эта идея была впервые представлена публично президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности. Согласно плану, Чехия может предоставить полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 мм и 300 тысяч единиц калибра 122 мм, при условии финансирования со стороны партнеров, включая США и Германию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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