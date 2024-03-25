Лондон начал участвовать в инициативе Чехии по боеприпасам для ВСУ

26 марта 2024 в 00:45 Размер текста - 17 +

Великобритания активно участвует в поддержке Украины, сотрудничая с Чехией по вопросу поставок боеприпасов. Об этом заявила посол Британии в США дама Карен Пирс. «Мы должны снабжать Украину боеприпасами. Мы пытаемся, работая с чехами, достать 800 тысяч снарядов», — подчеркнула Пирс во время своего выступления в американском Институте Хадсона. «Чешская инициатива по боеприпасам» предполагает закупку значительного количества артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран. Эта идея была впервые представлена публично президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности. Согласно плану, Чехия может предоставить полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 мм и 300 тысяч единиц калибра 122 мм, при условии финансирования со стороны партнеров, включая США и Германию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания активно участвует в поддержке Украины, сотрудничая с Чехией по вопросу поставок боеприпасов. Об этом заявила посол Британии в США дама Карен Пирс. «Мы должны снабжать Украину боеприпасами. Мы пытаемся, работая с чехами, достать 800 тысяч снарядов», — подчеркнула Пирс во время своего выступления в американском Институте Хадсона. «Чешская инициатива по боеприпасам» предполагает закупку значительного количества артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран. Эта идея была впервые представлена публично президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности. Согласно плану, Чехия может предоставить полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 мм и 300 тысяч единиц калибра 122 мм, при условии финансирования со стороны партнеров, включая США и Германию.