На Украине оценили сроки наступления России

Российские войска начнут наступательные действия в зоне спецоперации совсем скоро. Об этом сообщил глава украинской Мукачевской районной государственной администрации (РГА) Сергей Гайдай.
«Но это (наступление ВС РФ — прим. URA.RU) [случится] в ближайшее время, уже совсем недолго осталось», — рассказал Гайдай. Его слова приводит украинский telegram-канал «Политика страны». Политтехнолог отказался предположить точную дату наступления, однако уточнил, что будет следить за ВС РФ для более точных прогнозов.
По мнению Гайдая, российские военные накапливают силы и технику для наступательных действий. В то же время Украине не хватает средств ПВО из-за медлительности согласования военной помощи из Штатов.
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