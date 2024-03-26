На Украине оценили сроки наступления России

Украинский политтехнолог Гайдай: Россия начнет наступление в ближайшее время
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ВС РФ готовят силы для наступления, считает Сергей Гайдай Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска начнут наступательные действия в зоне спецоперации совсем скоро. Об этом сообщил глава украинской Мукачевской районной государственной администрации (РГА) Сергей Гайдай.

«Но это (наступление ВС РФ — прим. URA.RU) [случится] в ближайшее время, уже совсем недолго осталось», — рассказал Гайдай. Его слова приводит украинский telegram-канал «Политика страны». Политтехнолог отказался предположить точную дату наступления, однако уточнил, что будет следить за ВС РФ для более точных прогнозов.

По мнению Гайдая, российские военные накапливают силы и технику для наступательных действий. В то же время Украине не хватает средств ПВО из-за медлительности согласования военной помощи из Штатов.

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Российские войска начнут наступательные действия в зоне спецоперации совсем скоро. Об этом сообщил глава украинской Мукачевской районной государственной администрации (РГА) Сергей Гайдай. «Но это (наступление ВС РФ — прим. URA.RU) [случится] в ближайшее время, уже совсем недолго осталось», — рассказал Гайдай. Его слова приводит украинский telegram-канал «Политика страны». Политтехнолог отказался предположить точную дату наступления, однако уточнил, что будет следить за ВС РФ для более точных прогнозов. По мнению Гайдая, российские военные накапливают силы и технику для наступательных действий. В то же время Украине не хватает средств ПВО из-за медлительности согласования военной помощи из Штатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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