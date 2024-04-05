05 апреля 2024

Bloomberg: Индия получит два военных судна из РФ в обход санкций

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Военно морской флот. архив. Пермь, военные корабли, вмф россии, балтийский флот
К началу следующего года Индия должна получить два российских военных судна Фото:

Индия, несмотря на санкции, получит российские «малозаметные» фрегаты с управляемыми ракетами. Два корабля будут переданы Нью-Дели в течение года, сообщили высокопоставленные индийские чиновники.

«Индия в ближайшие месяцы получит два военных корабля российского производства в рамках сделки на поставку четырех судов, подписанной в 2018 году. Два других корабля строятся в Индии в сотрудничестве с Россией, но также отстают от графика из-за проблем с поставками, возникших ввиду конфликта на Украине», — рассказывает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных индийских чиновников.

Издание подчеркивает, что один корабль, вероятно, будет передан Индии осенью, следующий — в начале 2025 года. Индия вынуждена была закупить их в третьей стране [судна оснащены двигателями украинского производства], поскольку после присоединения Крыма к РФ торговые отношения между Украиной и Россией были приостановлены. Четыре фрегата проекта 11356 оцениваются в 2,2 млрд долларов.

Ранее Путин и Моди подтвердили настрой на координацию стран в многосторонних форматах, в том числе ШОС и БРИКС. Они отметили положительную динамику в торгово-экономической и инвестиционных областях двух стран. Издание Advance отмечало, что страны Запада никак не могут повлиять на двусторонние партнерские отношения России и Индии. Уточнялось, что страны установили дружеские отношения во времена СССР. Сейчас они продолжают развивать сотрудничество, пишет RT.

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Индия, несмотря на санкции, получит российские «малозаметные» фрегаты с управляемыми ракетами. Два корабля будут переданы Нью-Дели в течение года, сообщили высокопоставленные индийские чиновники. «Индия в ближайшие месяцы получит два военных корабля российского производства в рамках сделки на поставку четырех судов, подписанной в 2018 году. Два других корабля строятся в Индии в сотрудничестве с Россией, но также отстают от графика из-за проблем с поставками, возникших ввиду конфликта на Украине», — рассказывает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных индийских чиновников. Издание подчеркивает, что один корабль, вероятно, будет передан Индии осенью, следующий — в начале 2025 года. Индия вынуждена была закупить их в третьей стране [судна оснащены двигателями украинского производства], поскольку после присоединения Крыма к РФ торговые отношения между Украиной и Россией были приостановлены. Четыре фрегата проекта 11356 оцениваются в 2,2 млрд долларов. Ранее Путин и Моди подтвердили настрой на координацию стран в многосторонних форматах, в том числе ШОС и БРИКС. Они отметили положительную динамику в торгово-экономической и инвестиционных областях двух стран. Издание Advance отмечало, что страны Запада никак не могут повлиять на двусторонние партнерские отношения России и Индии. Уточнялось, что страны установили дружеские отношения во времена СССР. Сейчас они продолжают развивать сотрудничество, пишет RT.
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