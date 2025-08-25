Рособрнадзор объявил предостережения российским вузам

Рособрнадзор объявил предостережения 16 российским вузам, в том числе Московскому автомобильно-дорожному государственному техническому университету (МАДИ), за нарушение обязательных требований в сфере образования. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Рособрнадзор объявил предостережения 16 вузам <…> о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении ведомства. В Рособрнадзоре пояснили, что предостережения вынесены из-за несвоевременного предоставления сведений о выданных документах об образовании и квалификации.
В частности, МАДИ не предоставил информацию о выпускниках дополнительного профессионального образования в установленные сроки. Помимо МАДИ, предостережения получили также Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Омский государственный университет путей сообщения, Пермский политехнический университет и другие.
Ранее Рособрнадзор нагрянул с проверкой в Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), которому также было вынесено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. В 2023 году после подобных проверок надзорный орган отзывал лицензии у отдельных филиалов вуза.
