«Росавтодор» защитит курганские, тюменские и челябинские трассы от паводка

10 апреля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

«Росавтодор» готов спасать трассы от паводка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Росавтодор» стянул десятки единиц техники на подъезд к Кургану, где паводковая ситуация в настоящий момент самая серьезная. В случае ухудшения обстоятельств в соседних регионах — Тюменской и Челябинской областях, помощь будет перекинута и туда. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции, прошедшей в Челябинске. «У нас тесное взаимодействие с МЧС, ГИБДД, медициной. Мы готовы к развитию любой ситуации, даже по самым тяжелым прогнозам. На данный момент основные силы и средства сосредоточены на подъезде к Кургану, где есть серьезная угроза и необходимо предотвращать возможные потери. При осложнении ситуации в Тюменской области будем взаимодействовать и с руководством региона. В Челябинской области паводковая ситуация пока спокойная, угроз подтоплений нет», — рассказал журналистам начальник ситуационного центра «Росавтодора» Сергей Николов. По его словам, на трассах трех субъектов возможны перекрытия или ограничения движения для какого-либо вида транспорта, все будет зависеть от развития паводковой ситуации. Силы и средства, при необходимости, готовы перекидывать из субъекта в субъект. По данным, озвученным начальником Упрдор «Южный Урал» Владимиром Муравьевым, для того, чтобы оперативно реагировать на ситуацию, сформированы отряды из 50 единиц техники и 40 самосвалов. При необходимости, парк будет увеличен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Росавтодор» стянул десятки единиц техники на подъезд к Кургану, где паводковая ситуация в настоящий момент самая серьезная. В случае ухудшения обстоятельств в соседних регионах — Тюменской и Челябинской областях, помощь будет перекинута и туда. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции, прошедшей в Челябинске. «У нас тесное взаимодействие с МЧС, ГИБДД, медициной. Мы готовы к развитию любой ситуации, даже по самым тяжелым прогнозам. На данный момент основные силы и средства сосредоточены на подъезде к Кургану, где есть серьезная угроза и необходимо предотвращать возможные потери. При осложнении ситуации в Тюменской области будем взаимодействовать и с руководством региона. В Челябинской области паводковая ситуация пока спокойная, угроз подтоплений нет», — рассказал журналистам начальник ситуационного центра «Росавтодора» Сергей Николов. По его словам, на трассах трех субъектов возможны перекрытия или ограничения движения для какого-либо вида транспорта, все будет зависеть от развития паводковой ситуации. Силы и средства, при необходимости, готовы перекидывать из субъекта в субъект. По данным, озвученным начальником Упрдор «Южный Урал» Владимиром Муравьевым, для того, чтобы оперативно реагировать на ситуацию, сформированы отряды из 50 единиц техники и 40 самосвалов. При необходимости, парк будет увеличен.