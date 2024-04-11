На Чукотке нашли тело девочки, которая провалилась под лед

11 апреля 2024 в 07:18 Размер текста - 17 +

Поиски начались 10 апреля, уточнил Владислав Кузнецов Фото: Илья Московец © URA.RU Девочка, поиски которой начались после того, как она вместе с родителями провалилась под лед на Чукотке, остановлены. Спасатели нашли труп ребенка, сообщил глава региона Владислав Кузнецов. «По предварительной информации, спасатели с вертолета обнаружили тело пропавшей девочки без признаков жизни. Выясняются все обстоятельства происшедшего», — написал Владислав Кузнецов в своем telegram-канале . По его словам в месте поисков тонкий лед и сильный ветер, а также плохая видимость. На данный момент поисковая операция завершена. Она будет продолжена после улучшений погодных условий. Информации о найденных родителях нет. Ранее девочка со своими родителями поехала по льду Залива Креста на снегоходе. Спустя время машина провалилась под лед. Позже девочку нашли два оленевода. Они должны были доставить ее до перевалочной базы, однако с ними пропала связь. Поиски шли с вечера 10 апреля. МК.RU пишет, что девочка была единственной из группы, которая осталась на поверхности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девочка, поиски которой начались после того, как она вместе с родителями провалилась под лед на Чукотке, остановлены. Спасатели нашли труп ребенка, сообщил глава региона Владислав Кузнецов. «По предварительной информации, спасатели с вертолета обнаружили тело пропавшей девочки без признаков жизни. Выясняются все обстоятельства происшедшего», — написал Владислав Кузнецов в своем telegram-канале. По его словам в месте поисков тонкий лед и сильный ветер, а также плохая видимость. На данный момент поисковая операция завершена. Она будет продолжена после улучшений погодных условий. Информации о найденных родителях нет. Ранее девочка со своими родителями поехала по льду Залива Креста на снегоходе. Спустя время машина провалилась под лед. Позже девочку нашли два оленевода. Они должны были доставить ее до перевалочной базы, однако с ними пропала связь. Поиски шли с вечера 10 апреля. МК.RU пишет, что девочка была единственной из группы, которая осталась на поверхности.