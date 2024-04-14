Швейцария приостановила полеты в Тель-Авив из-за атак Ирана

WSJ: Swiss AirLines отменили рейсы в Тель-Авив из-за ситуации на Ближнем Востоке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, салон, иллюминаторы, самолет, т
Swiss International Air Lines приостановила полеты в Тель-Авив Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Swiss International Air Lines приостановила полеты в Тель-Авив. Об этом заявили авиакомпания. Причиной такого решения стала обстановка, сложившаяся вокруг Израиля.

«Авиакомпания Swiss International Air Lines приостановила полеты в Тель-Авив до дальнейшего уведомления, в связи с последними событиями на Ближнем Востоке», — сообщил The Wall Steet Journal. Авиакомпания заявила, что оценивает, в какой степени необходимо будет изменить направление рейсов в связи с закрытием воздушного пространства.

Swiss также подчеркнула, что находится в контакте со своими сотрудниками в Тель-Авиве и активно связывается с клиентами, которые уже забронировали поездку в Тель-Авив. Они смогут вернуть деньги или перебронировать рейс на более позднюю дату.

Иран атаковал Израиль ночью 14 апреля. После этого Росавиация сообщила о приостановке авиасообщения с Израилем, Ираком и Иорданией. Из-за атак Ирана также был отменен рейс Москва — Тегеран. Самолет совершит посадку в Махачкале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Swiss International Air Lines приостановила полеты в Тель-Авив. Об этом заявили авиакомпания. Причиной такого решения стала обстановка, сложившаяся вокруг Израиля. «Авиакомпания Swiss International Air Lines приостановила полеты в Тель-Авив до дальнейшего уведомления, в связи с последними событиями на Ближнем Востоке», — сообщил The Wall Steet Journal. Авиакомпания заявила, что оценивает, в какой степени необходимо будет изменить направление рейсов в связи с закрытием воздушного пространства. Swiss также подчеркнула, что находится в контакте со своими сотрудниками в Тель-Авиве и активно связывается с клиентами, которые уже забронировали поездку в Тель-Авив. Они смогут вернуть деньги или перебронировать рейс на более позднюю дату. Иран атаковал Израиль ночью 14 апреля. После этого Росавиация сообщила о приостановке авиасообщения с Израилем, Ираком и Иорданией. Из-за атак Ирана также был отменен рейс Москва — Тегеран. Самолет совершит посадку в Махачкале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...