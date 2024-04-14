Швейцария приостановила полеты в Тель-Авив из-за атак Ирана

WSJ: Swiss AirLines отменили рейсы в Тель-Авив из-за ситуации на Ближнем Востоке

14 апреля 2024 в 06:39 Размер текста - 17 +

Swiss International Air Lines приостановила полеты в Тель-Авив Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Swiss International Air Lines приостановила полеты в Тель-Авив. Об этом заявили авиакомпания. Причиной такого решения стала обстановка, сложившаяся вокруг Израиля. «Авиакомпания Swiss International Air Lines приостановила полеты в Тель-Авив до дальнейшего уведомления, в связи с последними событиями на Ближнем Востоке», — сообщил The Wall Steet Journal. Авиакомпания заявила, что оценивает, в какой степени необходимо будет изменить направление рейсов в связи с закрытием воздушного пространства. Swiss также подчеркнула, что находится в контакте со своими сотрудниками в Тель-Авиве и активно связывается с клиентами, которые уже забронировали поездку в Тель-Авив. Они смогут вернуть деньги или перебронировать рейс на более позднюю дату. Иран атаковал Израиль ночью 14 апреля. После этого Росавиация сообщила о приостановке авиасообщения с Израилем, Ираком и Иорданией. Из-за атак Ирана также был отменен рейс Москва — Тегеран. Самолет совершит посадку в Махачкале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Swiss International Air Lines приостановила полеты в Тель-Авив. Об этом заявили авиакомпания. Причиной такого решения стала обстановка, сложившаяся вокруг Израиля. «Авиакомпания Swiss International Air Lines приостановила полеты в Тель-Авив до дальнейшего уведомления, в связи с последними событиями на Ближнем Востоке», — сообщил The Wall Steet Journal. Авиакомпания заявила, что оценивает, в какой степени необходимо будет изменить направление рейсов в связи с закрытием воздушного пространства. Swiss также подчеркнула, что находится в контакте со своими сотрудниками в Тель-Авиве и активно связывается с клиентами, которые уже забронировали поездку в Тель-Авив. Они смогут вернуть деньги или перебронировать рейс на более позднюю дату. Иран атаковал Израиль ночью 14 апреля. После этого Росавиация сообщила о приостановке авиасообщения с Израилем, Ираком и Иорданией. Из-за атак Ирана также был отменен рейс Москва — Тегеран. Самолет совершит посадку в Махачкале.