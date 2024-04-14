Швейцария приостановила полеты в Тель-Авив из-за атак Ирана

Swiss International Air Lines приостановила полеты в Тель-Авив. Об этом заявили авиакомпания. Причиной такого решения стала обстановка, сложившаяся вокруг Израиля.
«Авиакомпания Swiss International Air Lines приостановила полеты в Тель-Авив до дальнейшего уведомления, в связи с последними событиями на Ближнем Востоке»,— сообщил The Wall Steet Journal. Авиакомпания заявила, что оценивает, в какой степени необходимо будет изменить направление рейсов в связи с закрытием воздушного пространства.
Swiss также подчеркнула, что находится в контакте со своими сотрудниками в Тель-Авиве и активно связывается с клиентами, которые уже забронировали поездку в Тель-Авив. Они смогут вернуть деньги или перебронировать рейс на более позднюю дату.
Иран атаковал Израиль ночью 14 апреля. После этого Росавиация сообщила о приостановке авиасообщения с Израилем, Ираком и Иорданией. Из-за атак Ирана также был отменен рейс Москва — Тегеран. Самолет совершит посадку в Махачкале.
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Swiss International Air Lines приостановила полеты в Тель-Авив. Об этом заявили авиакомпания. Причиной такого решения стала обстановка, сложившаяся вокруг Израиля. «Авиакомпания Swiss International Air Lines приостановила полеты в Тель-Авив до дальнейшего уведомления, в связи с последними событиями на Ближнем Востоке», — сообщил The Wall Steet Journal. Авиакомпания заявила, что оценивает, в какой степени необходимо будет изменить направление рейсов в связи с закрытием воздушного пространства. Swiss также подчеркнула, что находится в контакте со своими сотрудниками в Тель-Авиве и активно связывается с клиентами, которые уже забронировали поездку в Тель-Авив. Они смогут вернуть деньги или перебронировать рейс на более позднюю дату. Иран атаковал Израиль ночью 14 апреля. После этого Росавиация сообщила о приостановке авиасообщения с Израилем, Ираком и Иорданией. Из-за атак Ирана также был отменен рейс Москва — Тегеран. Самолет совершит посадку в Махачкале.