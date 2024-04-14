Военкор ВГТРК Руденко: Зеленский готовит «новую Бучу»

Президент Украины Владимир Зеленский готовит «новую Бучу», заявил военкор Андрей Руденко. По словам журналиста, в Харьковской области были замечены автобусы с переодетыми в российских военных украинскими бойцами.
«Под Харьковом появилась колона из автомобилей и микроавтобусов с символикой Z. Местные вначале подумали, что это наши военные, но потом оказалось, что это — украинские военные, переодетые в нашу форму. Зелинский, видимо, готовит новую Бучу», — написал Андрей Руденко в своем telegram-канале. Также журналист призвал харьковчан быть предельно внимательными.
Резня в Буче произошла в 2022 году. Тогда же украинская сторона распространяла фейки о том, что российские солдаты якобы убивают мирное население. Однако в тот момент, когда распространялись материалы, дискредитирующие армию РФ, российские бойцы не могло там быть — они покинули город.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.