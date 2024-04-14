Военкор ВГТРК Руденко: Зеленский готовит «новую Бучу»

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Владимир Зеленский (на фото) готовит фейки о российской армии, сказал Андрей Руденко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский готовит «новую Бучу», заявил военкор Андрей Руденко. По словам журналиста, в Харьковской области были замечены автобусы с переодетыми в российских военных украинскими бойцами.

«Под Харьковом появилась колона из автомобилей и микроавтобусов с символикой Z. Местные вначале подумали, что это наши военные, но потом оказалось, что это — украинские военные, переодетые в нашу форму. Зелинский, видимо, готовит новую Бучу», — написал Андрей Руденко в своем telegram-канале. Также журналист призвал харьковчан быть предельно внимательными.

Резня в Буче произошла в 2022 году. Тогда же украинская сторона распространяла фейки о том, что российские солдаты якобы убивают мирное население. Однако в тот момент, когда распространялись материалы, дискредитирующие армию РФ, российские бойцы не могло там быть — они покинули город.

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Президент Украины Владимир Зеленский готовит «новую Бучу», заявил военкор Андрей Руденко. По словам журналиста, в Харьковской области были замечены автобусы с переодетыми в российских военных украинскими бойцами. «Под Харьковом появилась колона из автомобилей и микроавтобусов с символикой Z. Местные вначале подумали, что это наши военные, но потом оказалось, что это — украинские военные, переодетые в нашу форму. Зелинский, видимо, готовит новую Бучу», — написал Андрей Руденко в своем telegram-канале. Также журналист призвал харьковчан быть предельно внимательными. Резня в Буче произошла в 2022 году. Тогда же украинская сторона распространяла фейки о том, что российские солдаты якобы убивают мирное население. Однако в тот момент, когда распространялись материалы, дискредитирующие армию РФ, российские бойцы не могло там быть — они покинули город.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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