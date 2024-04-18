Губернатор Подмосковья назвал самые востребованные цифровые сервисы в регионе

18 апреля 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Цифровые платформы упрощают жизнь граждан в Подмосковье, заявил Андрей Воробьев Фото: правительство Московской области Цифровые сервисы «Электронный дневник» и «Умная платежка» представляют собой удобные платформы, которые значительно облегчают повседневную жизнь жителей Подмосковья. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьев. «С чем сталкивается каждый из нас, это, например, робот „Светлана“, которая консультирует по всему, что связано с медициной. К ней поступило уже 2,5 млн обращений. Это „Электронный дневник“ — все, что связано со школой. Домашние задания, успеваемость ученика, его предрасположенность к тем или иным предметам, качество преподавания учителя — все это дает наш совместный проект с Москвой. ЖКХ — это „умная платежка“ и голосовой помощник робот „Женя“, который мы сейчас развиваем», — поделился Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». Применение искусственного интеллекта распространяется на контроль за состоянием дворов и других сфер жизнедеятельности. В Московской области цифровизация затронула обращение с отходами и работу общественного транспорта. Губернатор отметил, что внедрение новых технологий — сложный процесс, требующий инвестиций и инновационных подходов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цифровые сервисы «Электронный дневник» и «Умная платежка» представляют собой удобные платформы, которые значительно облегчают повседневную жизнь жителей Подмосковья. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьев. «С чем сталкивается каждый из нас, это, например, робот „Светлана“, которая консультирует по всему, что связано с медициной. К ней поступило уже 2,5 млн обращений. Это „Электронный дневник“ — все, что связано со школой. Домашние задания, успеваемость ученика, его предрасположенность к тем или иным предметам, качество преподавания учителя — все это дает наш совместный проект с Москвой. ЖКХ — это „умная платежка“ и голосовой помощник робот „Женя“, который мы сейчас развиваем», — поделился Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». Применение искусственного интеллекта распространяется на контроль за состоянием дворов и других сфер жизнедеятельности. В Московской области цифровизация затронула обращение с отходами и работу общественного транспорта. Губернатор отметил, что внедрение новых технологий — сложный процесс, требующий инвестиций и инновационных подходов.