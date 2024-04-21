21 апреля 2024

На Украине объяснили отправку повесток умершим

Киевский ТЦК: граждане не обновляют свои персональные данные вовремя
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, всу, вооруженные силы украины, мвс украины, мвд украины, милиция украины, выставка трофеев
В киевском ТЦК признались, что на Украине часто отправляют повестки умершим Фото:
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Рассылки повесток умершим гражданам Украины происходят из-за того, что военнообязанные не обновляют свои персональные данные в соответствующих центрах. Об этом сообщили в киевском городском территориальном центре комплектования (ТЦК).

«Подобные случаи не являются единичными и случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки», — говорится в сообщении учреждения в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Так в киевском ТЦК объяснили участившиеся случаи направления повесток умершим.

Ранее распространилась в Сети информация о том, что украинцев призывают на службу даже после их смерти. В частности, повестка пришла главному редактору журнала «Футбол» Артему Франкову, который умер осенью 2023 года. На Украине рассказали также о случае, когда такая же повестка пришла на адрес умершего гражданина в Оболонском районе Киева.

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Рассылки повесток умершим гражданам Украины происходят из-за того, что военнообязанные не обновляют свои персональные данные в соответствующих центрах. Об этом сообщили в киевском городском территориальном центре комплектования (ТЦК). «Подобные случаи не являются единичными и случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки», — говорится в сообщении учреждения в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Так в киевском ТЦК объяснили участившиеся случаи направления повесток умершим. Ранее распространилась в Сети информация о том, что украинцев призывают на службу даже после их смерти. В частности, повестка пришла главному редактору журнала «Футбол» Артему Франкову, который умер осенью 2023 года. На Украине рассказали также о случае, когда такая же повестка пришла на адрес умершего гражданина в Оболонском районе Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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