На Украине объяснили отправку повесток умершим

Киевский ТЦК: граждане не обновляют свои персональные данные вовремя

22 апреля 2024 в 00:48 Размер текста - 17 +

В киевском ТЦК признались, что на Украине часто отправляют повестки умершим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рассылки повесток умершим гражданам Украины происходят из-за того, что военнообязанные не обновляют свои персональные данные в соответствующих центрах. Об этом сообщили в киевском городском территориальном центре комплектования (ТЦК). «Подобные случаи не являются единичными и случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки», — говорится в сообщении учреждения в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Так в киевском ТЦК объяснили участившиеся случаи направления повесток умершим. Ранее распространилась в Сети информация о том, что украинцев призывают на службу даже после их смерти. В частности, повестка пришла главному редактору журнала «Футбол» Артему Франкову, который умер осенью 2023 года. На Украине рассказали также о случае, когда такая же повестка пришла на адрес умершего гражданина в Оболонском районе Киева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рассылки повесток умершим гражданам Украины происходят из-за того, что военнообязанные не обновляют свои персональные данные в соответствующих центрах. Об этом сообщили в киевском городском территориальном центре комплектования (ТЦК). «Подобные случаи не являются единичными и случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки», — говорится в сообщении учреждения в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Так в киевском ТЦК объяснили участившиеся случаи направления повесток умершим. Ранее распространилась в Сети информация о том, что украинцев призывают на службу даже после их смерти. В частности, повестка пришла главному редактору журнала «Футбол» Артему Франкову, который умер осенью 2023 года. На Украине рассказали также о случае, когда такая же повестка пришла на адрес умершего гражданина в Оболонском районе Киева.