«Металлург» выиграл третий матч у «Локомотива» в финале плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» 22 апреля на выезде обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:1 в овертайме финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Три периода победителя не выявили… Победный гол был забит в четвертом», — сообщает пресс-служба ХК «Металлург» в telegram-канале. В составе «Металлурга» шайбы забросили Дмитрий Силантьев и Александр Петунин. У «Локомотива» Георгий Иванов.
Счет в финальной серии игр становится 3:0 в пользу «Металлурга». Всего серия продлится до четырех побед одной из команд. Ранее магнитогорский клуб 18 апреля победил со счетом 2:1, 20 апреля игра закончилась со счетом — 1:0.
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