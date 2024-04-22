22 апреля 2024

«Металлург» выиграл третий матч у «Локомотива» в финале плей-офф КХЛ

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"Металлург" – ЦСКА. Плей-офф (вторая игра). Магнитогорск, кхл, спорт, плей-офф, хк металлург, хоккей, земченок артем, коробкин егор, видель линус
Магнитка снова обыграла «Локомотив» Фото:

Магнитогорский «Металлург» 22 апреля на выезде обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:1 в овертайме финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Три периода победителя не выявили… Победный гол был забит в четвертом», — сообщает пресс-служба ХК «Металлург» в telegram-канале. В составе «Металлурга» шайбы забросили Дмитрий Силантьев и Александр Петунин. У «Локомотива» Георгий Иванов.

Счет в финальной серии игр становится 3:0 в пользу «Металлурга». Всего серия продлится до четырех побед одной из команд. Ранее магнитогорский клуб 18 апреля победил со счетом 2:1, 20 апреля игра закончилась со счетом — 1:0.

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Магнитогорский «Металлург» 22 апреля на выезде обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:1 в овертайме финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба клуба. «Три периода победителя не выявили… Победный гол был забит в четвертом», — сообщает пресс-служба ХК «Металлург» в telegram-канале. В составе «Металлурга» шайбы забросили Дмитрий Силантьев и Александр Петунин. У «Локомотива» Георгий Иванов. Счет в финальной серии игр становится 3:0 в пользу «Металлурга». Всего серия продлится до четырех побед одной из команд. Ранее магнитогорский клуб 18 апреля победил со счетом 2:1, 20 апреля игра закончилась со счетом — 1:0.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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