«Металлург» выиграл третий матч у «Локомотива» в финале плей-офф КХЛ

22 апреля 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

Магнитка снова обыграла «Локомотив» Фото: Илья Московец © URA.RU Магнитогорский «Металлург» 22 апреля на выезде обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:1 в овертайме финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба клуба. «Три периода победителя не выявили… Победный гол был забит в четвертом», — сообщает пресс-служба ХК «Металлург» в telegram-канале. В составе «Металлурга» шайбы забросили Дмитрий Силантьев и Александр Петунин. У «Локомотива» Георгий Иванов. Счет в финальной серии игр становится 3:0 в пользу «Металлурга». Всего серия продлится до четырех побед одной из команд. Ранее магнитогорский клуб 18 апреля победил со счетом 2:1, 20 апреля игра закончилась со счетом — 1:0. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Магнитогорский «Металлург» 22 апреля на выезде обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:1 в овертайме финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба клуба. «Три периода победителя не выявили… Победный гол был забит в четвертом», — сообщает пресс-служба ХК «Металлург» в telegram-канале. В составе «Металлурга» шайбы забросили Дмитрий Силантьев и Александр Петунин. У «Локомотива» Георгий Иванов. Счет в финальной серии игр становится 3:0 в пользу «Металлурга». Всего серия продлится до четырех побед одной из команд. Ранее магнитогорский клуб 18 апреля победил со счетом 2:1, 20 апреля игра закончилась со счетом — 1:0.