Baza: Новолипецкий металлургический комбинат атаковали беспилотники

Украина пыталась ударить по Липецкой области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские беспилотники атаковали Новолипецкий металлургический комбинат. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Около трех часов ночи два БПЛА врезались в здание кислородной станции №2 НЛМК. Сооружение частично разрушилось, в здании выбиты окна», — говорится в сообщении. Отмечается, что пришлось остановить два кислородных блока на заводе.
Об атаке БПЛА сообщал и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он заявлял, что ВСУ пытали ударить по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка.
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