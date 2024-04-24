Baza: Новолипецкий металлургический комбинат атаковали беспилотники

24 апреля 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Украина пыталась ударить по Липецкой области Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские беспилотники атаковали Новолипецкий металлургический комбинат. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Около трех часов ночи два БПЛА врезались в здание кислородной станции №2 НЛМК. Сооружение частично разрушилось, в здании выбиты окна», — говорится в сообщении. Отмечается, что пришлось остановить два кислородных блока на заводе. Об атаке БПЛА сообщал и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он заявлял, что ВСУ пытали ударить по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские беспилотники атаковали Новолипецкий металлургический комбинат. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Около трех часов ночи два БПЛА врезались в здание кислородной станции №2 НЛМК. Сооружение частично разрушилось, в здании выбиты окна», — говорится в сообщении. Отмечается, что пришлось остановить два кислородных блока на заводе. Об атаке БПЛА сообщал и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он заявлял, что ВСУ пытали ударить по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка.