Baza: Новолипецкий металлургический комбинат атаковали беспилотники

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Украина пыталась ударить по Липецкой области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские беспилотники атаковали Новолипецкий металлургический комбинат. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Около трех часов ночи два БПЛА врезались в здание кислородной станции №2 НЛМК. Сооружение частично разрушилось, в здании выбиты окна», — говорится в сообщении. Отмечается, что пришлось остановить два кислородных блока на заводе.

Об атаке БПЛА сообщал и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он заявлял, что ВСУ пытали ударить по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка.

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Украинские беспилотники атаковали Новолипецкий металлургический комбинат. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Около трех часов ночи два БПЛА врезались в здание кислородной станции №2 НЛМК. Сооружение частично разрушилось, в здании выбиты окна», — говорится в сообщении. Отмечается, что пришлось остановить два кислородных блока на заводе. Об атаке БПЛА сообщал и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он заявлял, что ВСУ пытали ударить по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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