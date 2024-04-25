Путин одобрил идею центра для бизнеса с Африкой и Латинской Америкой

25 апреля 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назвал идею хорошей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин одобрил предложение о создании государственного центра для координации логистических цепочек между российским бизнесом и партнерами в Африке и Латинской Америке. Идею предложил глава транспортной компании FESCO Максим Сахаров. «Это хорошая тема <…> создать единый какой-то центр, который мог бы координировать эту работу. Это хорошая идея. В этом точно есть смысл», — заявил Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин одобрил предложение о создании государственного центра для координации логистических цепочек между российским бизнесом и партнерами в Африке и Латинской Америке. Идею предложил глава транспортной компании FESCO Максим Сахаров. «Это хорошая тема <…> создать единый какой-то центр, который мог бы координировать эту работу. Это хорошая идея. В этом точно есть смысл», — заявил Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24».