Путин одобрил идею центра для бизнеса с Африкой и Латинской Америкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин назвал идею хорошей Фото:

Президент России Владимир Путин одобрил предложение о создании государственного центра для координации логистических цепочек между российским бизнесом и партнерами в Африке и Латинской Америке. Идею предложил глава транспортной компании FESCO Максим Сахаров.

«Это хорошая тема <…> создать единый какой-то центр, который мог бы координировать эту работу. Это хорошая идея. В этом точно есть смысл», — заявил Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин одобрил предложение о создании государственного центра для координации логистических цепочек между российским бизнесом и партнерами в Африке и Латинской Америке. Идею предложил глава транспортной компании FESCO Максим Сахаров. «Это хорошая тема <…> создать единый какой-то центр, который мог бы координировать эту работу. Это хорошая идея. В этом точно есть смысл», — заявил Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...