Путин одобрил идею центра для бизнеса с Африкой и Латинской Америкой

Владимир Путин назвал идею хорошей
Президент России Владимир Путин одобрил предложение о создании государственного центра для координации логистических цепочек между российским бизнесом и партнерами в Африке и Латинской Америке. Идею предложил глава транспортной компании FESCO Максим Сахаров.
«Это хорошая тема <…> создать единый какой-то центр, который мог бы координировать эту работу. Это хорошая идея. В этом точно есть смысл», — заявил Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24».
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