В Польше заявили об уязвимости украинской системы ПВО

Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) становится все более уязвимой. Вооруженные Силы Украины не могут сбивать все российские ракеты. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
«Проблема с отсутствием у украинцев ракет для систем противовоздушной обороны заключается в том, что зенитный зонтик над Украиной <…> становится все более дырявым», — передает слова Скшипчака портал Delfi. Эксперт уточнил, что в связи с этим украинские солдаты «не в состоянии сбивать» все ракеты, самолеты и беспилотники РФ.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская система ПВО перегружена, она не в состоянии противостоять ударам России. Кроме того, он отметил нехватку боеприпасов. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад на любых условиях передать Киеву системы ПВО, а в первую очередь зенитные ракетные комплексы Patriot, передает RT.
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