В Киеве пожаловались на критическую нехватку ракет для ПВО

The Gardian: ПВО Украина не в состоянии противостоять ударам России

13 апреля 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Украинской армии критически не хватает боеприпасов, поделился Михаил Подоляк Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская система ПВО перегружена, она не в состоянии противостоять ударам России. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, отметив изменение тактики РФ и нехватку боеприпасов. «Система ПВО перегружена. Теперь нам предстоит посмотреть, сможем ли мы сохранить работоспособность системы, нужны ли нам дополнительные средства ПВО, особенно против противоультразвуковых баллистических ракет», — заявил Михаил Подоляк в интервью The Gardian . Он отметил, что сейчас Россия стала использовать новую тактику, чтобы наносить максимальный урон. По его словам, ВС РФ запускают по целям до 10 или 12 ракет одновременно. Во время полета они минуют средства ПВО, которые находятся на отдалении. Помимо этого Подоляк призвал союзников наладить поставки. Советник офиса президента Украины уточнил, что стране критически не хватает важных боеприпасов. Однако ракеты для ПВО Patriot и немецкие Iris-T еще не закончились. Ранее ВС РФ провели массированный удар по объектам Украины. Они стали ответом на причинение ущерба по российским объектам топливно-энергетического комплекса. Недавно была уничтожена Трипольская ТЭС под Киевом. Украинский журналист Игорь Мосийчук отметил, что в области может наступить полный «блэкаут». «Царьград» сообщает, что ранее над энергообъектом была установлена надежная защита. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская система ПВО перегружена, она не в состоянии противостоять ударам России. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, отметив изменение тактики РФ и нехватку боеприпасов. «Система ПВО перегружена. Теперь нам предстоит посмотреть, сможем ли мы сохранить работоспособность системы, нужны ли нам дополнительные средства ПВО, особенно против противоультразвуковых баллистических ракет», — заявил Михаил Подоляк в интервью The Gardian. Он отметил, что сейчас Россия стала использовать новую тактику, чтобы наносить максимальный урон. По его словам, ВС РФ запускают по целям до 10 или 12 ракет одновременно. Во время полета они минуют средства ПВО, которые находятся на отдалении. Помимо этого Подоляк призвал союзников наладить поставки. Советник офиса президента Украины уточнил, что стране критически не хватает важных боеприпасов. Однако ракеты для ПВО Patriot и немецкие Iris-T еще не закончились. Ранее ВС РФ провели массированный удар по объектам Украины. Они стали ответом на причинение ущерба по российским объектам топливно-энергетического комплекса. Недавно была уничтожена Трипольская ТЭС под Киевом. Украинский журналист Игорь Мосийчук отметил, что в области может наступить полный «блэкаут». «Царьград» сообщает, что ранее над энергообъектом была установлена надежная защита.