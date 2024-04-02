Бронегруппа десантников на курганских БМД-4М уничтожила опорный пункт ВСУ вблизи села Вербовое Запорожской области. По данным Минобороны РФ, расположение противника удалось обнаружить при помощи беспилотника.
«Для уничтожения врага была направлена бронегруппа гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка на БМД-4М. Большая часть украинской пехоты была уничтожена, уцелевшие националисты в панике покинули позиции», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
БМД-4М производит оборонное предприятие «Курганмашзавод». Ранее URA.RU писало, что бронетехника помогает российским штурмовикам уничтожать украинских боевиков на артемовском направлении.
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