Десантники на курганских БМД-4М разгромили опорный пункт ВСУ в Запорожье. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Позицию неприятеля подавили огнем из 100-мм и 30-мм пушек
Позицию неприятеля подавили огнем из 100-мм и 30-мм пушек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бронегруппа десантников на курганских БМД-4М уничтожила опорный пункт ВСУ вблизи села Вербовое Запорожской области. По данным Минобороны РФ, расположение противника удалось обнаружить при помощи беспилотника.

«Для уничтожения врага была направлена бронегруппа гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка на БМД-4М. Большая часть украинской пехоты была уничтожена, уцелевшие националисты в панике покинули позиции», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

БМД-4М производит оборонное предприятие «Курганмашзавод». Ранее URA.RU писало, что бронетехника помогает российским штурмовикам уничтожать украинских боевиков на артемовском направлении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бронегруппа десантников на курганских БМД-4М уничтожила опорный пункт ВСУ вблизи села Вербовое Запорожской области. По данным Минобороны РФ, расположение противника удалось обнаружить при помощи беспилотника. «Для уничтожения врага была направлена бронегруппа гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка на БМД-4М. Большая часть украинской пехоты была уничтожена, уцелевшие националисты в панике покинули позиции», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». БМД-4М производит оборонное предприятие «Курганмашзавод». Ранее URA.RU писало, что бронетехника помогает российским штурмовикам уничтожать украинских боевиков на артемовском направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...