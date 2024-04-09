Крымские десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожье

Крымские десантники не дали ВСУ провести ротацию около Вербового

09 апреля 2024 в 07:27 Размер текста - 17 +

Бои за Вербовое активизировались еще летом прошлого года Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области, возле Вербового, уничтожен бронетранспортер ВСУ с личным составом и сорвана ротация противника. По украинским военным отработали крымские десантники, рассказали в Минобороны РФ. «В ходе совместной боевой работы подразделения беспилотников разведчиков гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии и расчета противотанкового ракетного комплекса „Фагот“ в районе Вербового была сорвана ротация пехоты ВСУ», — сообщили в российском военном ведомстве, передает ТАСС. Отмечается, что также был нанесен удар по украинскому БТР. Передвижение ВСУ было зафиксировано при помощи дрона Supercam. По полученным координатам нанесен огонь. Командир расчета дронов с позывным Вираж заявил, что украинская техника стала реже выезжать из укрытий — боевые машины уничтожаются еще на подъезде. На данный момент российская армия расширяет зону контроля у Вербового, передает военкор Евгений Лисицын. По его словам, ВСК России активно используют авиабомбы. Бои около населенного пункта активизировались еще летом прошлого года. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские военные оставили позиции у Вербового. Также было улучшено положение по переднему краю, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Запорожской области, возле Вербового, уничтожен бронетранспортер ВСУ с личным составом и сорвана ротация противника. По украинским военным отработали крымские десантники, рассказали в Минобороны РФ. «В ходе совместной боевой работы подразделения беспилотников разведчиков гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии и расчета противотанкового ракетного комплекса „Фагот“ в районе Вербового была сорвана ротация пехоты ВСУ», — сообщили в российском военном ведомстве, передает ТАСС. Отмечается, что также был нанесен удар по украинскому БТР. Передвижение ВСУ было зафиксировано при помощи дрона Supercam. По полученным координатам нанесен огонь. Командир расчета дронов с позывным Вираж заявил, что украинская техника стала реже выезжать из укрытий — боевые машины уничтожаются еще на подъезде. На данный момент российская армия расширяет зону контроля у Вербового, передает военкор Евгений Лисицын. По его словам, ВСК России активно используют авиабомбы. Бои около населенного пункта активизировались еще летом прошлого года. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские военные оставили позиции у Вербового. Также было улучшено положение по переднему краю, передает RT.