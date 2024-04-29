Shot: в ДНР задержали спикера гордумы Нижнего Новгорода

29 апреля 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

Олег Лавричев доставлен в Нижний Новгород Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Донбассе задержали председателя гордумы Нижнего Новгорода Олега Лавричева. По данным telegram-канала Shot, его обвиняют в растрате или присвоении государственных средств в особо крупном размере. «В зоне спецоперации задержан Олег Лавричев. Его обвиняют в присвоении или растрате государственных средств, совершенных организованной группой в особо крупном размере», — говорится в публикации. Сейчас он доставлен в Нижний Новгород. Там ему изберут меру пресечения, утверждается в канале. Пресс-служба гордумы пока не комментирует ситуацию, пишет портал NN.ru. До этого Лавричев написал в своем telegram-канале , что находится в Донецке. По его словам, он ждал прибытия гуманитарного конвоя «Нижегородского ополчения-2022». По данным СМИ, он возглавляет это движение. На новые территории он неоднократно ездил. Недавно его наградили медалью Минобороны РФ «За помощь и милосердие». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Донбассе задержали председателя гордумы Нижнего Новгорода Олега Лавричева. По данным telegram-канала Shot, его обвиняют в растрате или присвоении государственных средств в особо крупном размере. «В зоне спецоперации задержан Олег Лавричев. Его обвиняют в присвоении или растрате государственных средств, совершенных организованной группой в особо крупном размере», — говорится в публикации. Сейчас он доставлен в Нижний Новгород. Там ему изберут меру пресечения, утверждается в канале. Пресс-служба гордумы пока не комментирует ситуацию, пишет портал NN.ru. До этого Лавричев написал в своем telegram-канале, что находится в Донецке. По его словам, он ждал прибытия гуманитарного конвоя «Нижегородского ополчения-2022». По данным СМИ, он возглавляет это движение. На новые территории он неоднократно ездил. Недавно его наградили медалью Минобороны РФ «За помощь и милосердие».