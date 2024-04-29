Shot: в ДНР задержали спикера гордумы Нижнего Новгорода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наручники, арест, заключение, лишение свободы, наручники
Олег Лавричев доставлен в Нижний Новгород Фото:

В Донбассе задержали председателя гордумы Нижнего Новгорода Олега Лавричева. По данным telegram-канала Shot, его обвиняют в растрате или присвоении государственных средств в особо крупном размере.

«В зоне спецоперации задержан Олег Лавричев. Его обвиняют в присвоении или растрате государственных средств, совершенных организованной группой в особо крупном размере», — говорится в публикации.

Сейчас он доставлен в Нижний Новгород. Там ему изберут меру пресечения, утверждается в канале. Пресс-служба гордумы пока не комментирует ситуацию, пишет портал NN.ru.

До этого Лавричев написал в своем telegram-канале, что находится в Донецке. По его словам, он ждал прибытия гуманитарного конвоя «Нижегородского ополчения-2022». По данным СМИ, он возглавляет это движение. На новые территории он неоднократно ездил. Недавно его наградили медалью Минобороны РФ «За помощь и милосердие».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Донбассе задержали председателя гордумы Нижнего Новгорода Олега Лавричева. По данным telegram-канала Shot, его обвиняют в растрате или присвоении государственных средств в особо крупном размере. «В зоне спецоперации задержан Олег Лавричев. Его обвиняют в присвоении или растрате государственных средств, совершенных организованной группой в особо крупном размере», — говорится в публикации. Сейчас он доставлен в Нижний Новгород. Там ему изберут меру пресечения, утверждается в канале. Пресс-служба гордумы пока не комментирует ситуацию, пишет портал NN.ru. До этого Лавричев написал в своем telegram-канале, что находится в Донецке. По его словам, он ждал прибытия гуманитарного конвоя «Нижегородского ополчения-2022». По данным СМИ, он возглавляет это движение. На новые территории он неоднократно ездил. Недавно его наградили медалью Минобороны РФ «За помощь и милосердие».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...