Baza: в больницы Москвы пришли силовики из-за гибели зараженного педагога

30 мая 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

Силовики пришли с проверками в две больницы, где педагог Соколов заразился инфекциями и впоследствии умер, пишет telegram-канал Фото: Илья Московец © URA.RU Силовики пришли в ГКБ имени Юдина и больницу имени Пирогова из-за гибели детского педагога по гитаре Александра Соколова, которому во время лечения в организм попали инфекции. Педагог скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому поводу. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «В медучреждения наведались следователи для выемки документов и осмотра места происшествия в рамках уголовного дела о смерти пациента», — передает telegram-канал. Именно в ГКБ имена Юдина и больницу имени Пирогова, куда нагрянули силовики, был направлен на лечение Соколов. Александр Соколов с сентября 2022 года боролся с почечной недостаточностью. Он регулярно проходил процедуру гемодиализа в 1-й градской больнице имени Пирогова. Во время лечения в его организм попала инфекция золотистого стафилококка, способная вызвать ряд серьезных заболеваний. В конце февраля состояние Соколова ухудшилось, и его срочно госпитализировали с диагнозом двухстороннее воспаление легких. По словам самого Соколова, переданным родным, в инфекционной клинической больнице №2 медицинский персонал проявлял безразличие и начал оказывать помощь только за деньги. По словам Соколова, одно оказание помощи стоило 300 рублей. Состояние Соколова продолжало ухудшаться, и его перевели в ГКБ имени Юдина. Там 6 марта он скончался. Выяснилось, что в этой больнице пациент заразился еще одной опасной ацинетобактерной инфекцией, которая могла привести к пневмонии и сепсису, пишет telegram-канал. В связи с этой ситуацией Следственный комитет по Южному административному округу Москвы 12 апреля возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В больницах Пирогова и Юдина были проведены осмотры и выемки документов. Также родственники погибшего сообщили о конфликте Соколова с завотделением гемодиализа больницы имени Пирогова, что привело к проверке версии об умышленном убийстве. На текущий момент следователи продолжают работу по выяснению всех обстоятельств случившегося. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики пришли в ГКБ имени Юдина и больницу имени Пирогова из-за гибели детского педагога по гитаре Александра Соколова, которому во время лечения в организм попали инфекции. Педагог скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому поводу. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «В медучреждения наведались следователи для выемки документов и осмотра места происшествия в рамках уголовного дела о смерти пациента», — передает telegram-канал. Именно в ГКБ имена Юдина и больницу имени Пирогова, куда нагрянули силовики, был направлен на лечение Соколов. Александр Соколов с сентября 2022 года боролся с почечной недостаточностью. Он регулярно проходил процедуру гемодиализа в 1-й градской больнице имени Пирогова. Во время лечения в его организм попала инфекция золотистого стафилококка, способная вызвать ряд серьезных заболеваний. В конце февраля состояние Соколова ухудшилось, и его срочно госпитализировали с диагнозом двухстороннее воспаление легких. По словам самого Соколова, переданным родным, в инфекционной клинической больнице №2 медицинский персонал проявлял безразличие и начал оказывать помощь только за деньги. По словам Соколова, одно оказание помощи стоило 300 рублей. Состояние Соколова продолжало ухудшаться, и его перевели в ГКБ имени Юдина. Там 6 марта он скончался. Выяснилось, что в этой больнице пациент заразился еще одной опасной ацинетобактерной инфекцией, которая могла привести к пневмонии и сепсису, пишет telegram-канал. В связи с этой ситуацией Следственный комитет по Южному административному округу Москвы 12 апреля возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В больницах Пирогова и Юдина были проведены осмотры и выемки документов. Также родственники погибшего сообщили о конфликте Соколова с завотделением гемодиализа больницы имени Пирогова, что привело к проверке версии об умышленном убийстве. На текущий момент следователи продолжают работу по выяснению всех обстоятельств случившегося.