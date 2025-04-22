Эвакуация во Владимирской области после взрыва затронула 7 населенных пунктов

Во Владимирской области эвакуируют жителей семи населенных пунктов после взрыва, произошедшего на территории Киржачского района. Об этом сообщили в МЧС России.
«Во Владимирской области эвакуируют жителей из 7 населенных пунктов», — сообщила пресс-служба МЧС РФ в telegram-канале ведомства. В списке эвакуируемых населенных пунктов значатся Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, а также деревня и поселок Дубки.
Пункты временного размещения развернут на территории Киржача на базе 5 школ и 2 домов культуры. Перевозка граждан происходит на автобусах. В регион также направлены дополнительные силы МЧС для ликвидации последствий ЧП.
Во Владимирской области прогремел взрыв. По словам местных жителей, грохот был слышен за 10 километров. Для пострадавших во Владимирской области появилась горячая линия.
Ранее сообщалось о начале эвакуации жителей четырех населенных пунктов: Барсово, Мирного, Дубков и садоводческого некоммерческого товарищества «Звездный». Что известно об инциденте — в материале URA.RU.
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