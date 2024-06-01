Британской контрразведке приказали бороться с РФ, Ираном и КНР

02 июня 2024 в 03:56 Размер текста - 17 +

В Великобритании считают, что поддержка Украины в конфликте с РФ привела к росту шпионажа в стране Фото: Георгий Бергал © URA.RU Британская контрразведка MI5 пересматривает приоритеты в своей деятельности, уделяя больше внимания России, Ирану и Китаю. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве страны. «Министры попросили MI5 переориентировать большую часть своих усилий на шпионскую угрозу, особенно на государственную угрозу со стороны Китая, России и, в последнее время, Ирана», — говорится в материале. Авторы цитируют высокопоставленного источника в правительстве. The Telegraph также пишет, что решение о переориентации вызвано рядом факторов, включая военные действия на Украине, увеличение числа китайских агентов в Великобритании и использование Ираном организованных преступных группировок. При этом отмечается, что количество китайских агентов, занятых сбором разведданных в стране, достигло «неисчислимых» масштабов. Ранее экс-офицер военной разведки Великобритании подчеркнул, что Вооруженные силы РФ достигают значительных результатов на фронте. Он добавил, что благодаря достигнутым успехам России украинские вооруженные силы приняли решение перейти к оборонительной тактике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британская контрразведка MI5 пересматривает приоритеты в своей деятельности, уделяя больше внимания России, Ирану и Китаю. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве страны. «Министры попросили MI5 переориентировать большую часть своих усилий на шпионскую угрозу, особенно на государственную угрозу со стороны Китая, России и, в последнее время, Ирана», — говорится в материале. Авторы цитируют высокопоставленного источника в правительстве. The Telegraph также пишет, что решение о переориентации вызвано рядом факторов, включая военные действия на Украине, увеличение числа китайских агентов в Великобритании и использование Ираном организованных преступных группировок. При этом отмечается, что количество китайских агентов, занятых сбором разведданных в стране, достигло «неисчислимых» масштабов. Ранее экс-офицер военной разведки Великобритании подчеркнул, что Вооруженные силы РФ достигают значительных результатов на фронте. Он добавил, что благодаря достигнутым успехам России украинские вооруженные силы приняли решение перейти к оборонительной тактике.