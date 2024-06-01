01 июня 2024

Британской контрразведке приказали бороться с РФ, Ираном и КНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , британия, посольство великобритании, британский флаг
В Великобритании считают, что поддержка Украины в конфликте с РФ привела к росту шпионажа в стране Фото:

Британская контрразведка MI5 пересматривает приоритеты в своей деятельности, уделяя больше внимания России, Ирану и Китаю. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве страны.

«Министры попросили MI5 переориентировать большую часть своих усилий на шпионскую угрозу, особенно на государственную угрозу со стороны Китая, России и, в последнее время, Ирана», — говорится в материале. Авторы цитируют высокопоставленного источника в правительстве.

The Telegraph также пишет, что решение о переориентации вызвано рядом факторов, включая военные действия на Украине, увеличение числа китайских агентов в Великобритании и использование Ираном организованных преступных группировок. При этом отмечается, что количество китайских агентов, занятых сбором разведданных в стране, достигло «неисчислимых» масштабов.

Ранее экс-офицер военной разведки Великобритании подчеркнул, что Вооруженные силы РФ достигают значительных результатов на фронте. Он добавил, что благодаря достигнутым успехам России украинские вооруженные силы приняли решение перейти к оборонительной тактике.

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Британская контрразведка MI5 пересматривает приоритеты в своей деятельности, уделяя больше внимания России, Ирану и Китаю. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве страны. «Министры попросили MI5 переориентировать большую часть своих усилий на шпионскую угрозу, особенно на государственную угрозу со стороны Китая, России и, в последнее время, Ирана», — говорится в материале. Авторы цитируют высокопоставленного источника в правительстве. The Telegraph также пишет, что решение о переориентации вызвано рядом факторов, включая военные действия на Украине, увеличение числа китайских агентов в Великобритании и использование Ираном организованных преступных группировок. При этом отмечается, что количество китайских агентов, занятых сбором разведданных в стране, достигло «неисчислимых» масштабов. Ранее экс-офицер военной разведки Великобритании подчеркнул, что Вооруженные силы РФ достигают значительных результатов на фронте. Он добавил, что благодаря достигнутым успехам России украинские вооруженные силы приняли решение перейти к оборонительной тактике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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