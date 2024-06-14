Более трети россиян жалуются в УК на плохие воду и ремонт

14 июня 2024 в 06:38 Размер текста - 17 +

Существенная часть россиян не удовлетворена качеством оказанных услуг Фото: Владимир Андреев © URA.RU Более трети россиян сталкиваются с трудностями в общении с управляющими компаниями, озвучивая претензии по качеству водоснабжения и ремонта. Это видно из результатов недавних исследований, пишут «Известия». «Коллективный иск становится эффективным инструментом защиты прав потребителей. И большинство таких дел суды удовлетворяют», — пишет газета со ссылкой на Роспотребнадзор. Опрошенные газетой эксперты посчитали, что система управления жилым фондом недостаточно прозрачна. При этом квалификация работников сферы оставляет желать лучшего. Чаще всего жалуются на услуги ЖКХ люди в возрасте 50—65 лет. За ними следует категория от 36 до 50 лет, на третьем месте жильцы в возрасте 26—35 лет. Как ранее сообщало URA.RU, в России с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ поднимутся в среднем на 10% в связи с индексацией. Средние параметры повышения по РФ составят около 10%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более трети россиян сталкиваются с трудностями в общении с управляющими компаниями, озвучивая претензии по качеству водоснабжения и ремонта. Это видно из результатов недавних исследований, пишут «Известия». «Коллективный иск становится эффективным инструментом защиты прав потребителей. И большинство таких дел суды удовлетворяют», — пишет газета со ссылкой на Роспотребнадзор. Опрошенные газетой эксперты посчитали, что система управления жилым фондом недостаточно прозрачна. При этом квалификация работников сферы оставляет желать лучшего. Чаще всего жалуются на услуги ЖКХ люди в возрасте 50—65 лет. За ними следует категория от 36 до 50 лет, на третьем месте жильцы в возрасте 26—35 лет. Как ранее сообщало URA.RU, в России с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ поднимутся в среднем на 10% в связи с индексацией. Средние параметры повышения по РФ составят около 10%.