Гусев сообщил о шести БПЛА в Воронежской области

В результате ночной попытки атаки нефтебазы в Воронежской области неиспользуемый резервуар был поврежден. Об этом рассказал губернатор области Александр Гусев.
«По уточненным данным, в результате падения обломков шести БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы», — написал Гусев в telegram-канале. Он отметил, что пожара не возникло, пострадавших нет.
Сегодня утром, 14 июня, депутат сообщал о том, что в Лискинском районе Воронежской области была попытка атаки нефтебазы украинскими БПЛА. Оперативные службы прибыли на место происшествия. Возгорание не было допущено.
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В результате ночной попытки атаки нефтебазы в Воронежской области неиспользуемый резервуар был поврежден. Об этом рассказал губернатор области Александр Гусев. «По уточненным данным, в результате падения обломков шести БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы», — написал Гусев в telegram-канале. Он отметил, что пожара не возникло, пострадавших нет. Сегодня утром, 14 июня, депутат сообщал о том, что в Лискинском районе Воронежской области была попытка атаки нефтебазы украинскими БПЛА. Оперативные службы прибыли на место происшествия. Возгорание не было допущено.