Гусев сообщил о шести БПЛА в Воронежской области

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Место падения бпла на Карамышевской набережной недалеко от ГКБ №67. Москва, бронежилет, полицейский, мвд россии, скорая помошь
Шесть БПЛА было обнаружено в Лискинском районе Воронежской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате ночной попытки атаки нефтебазы в Воронежской области неиспользуемый резервуар был поврежден. Об этом рассказал губернатор области Александр Гусев.

«По уточненным данным, в результате падения обломков шести БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы», — написал Гусев в telegram-канале. Он отметил, что пожара не возникло, пострадавших нет.

Сегодня утром, 14 июня, депутат сообщал о том, что в Лискинском районе Воронежской области была попытка атаки нефтебазы украинскими БПЛА. Оперативные службы прибыли на место происшествия. Возгорание не было допущено.

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В результате ночной попытки атаки нефтебазы в Воронежской области неиспользуемый резервуар был поврежден. Об этом рассказал губернатор области Александр Гусев. «По уточненным данным, в результате падения обломков шести БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы», — написал Гусев в telegram-канале. Он отметил, что пожара не возникло, пострадавших нет. Сегодня утром, 14 июня, депутат сообщал о том, что в Лискинском районе Воронежской области была попытка атаки нефтебазы украинскими БПЛА. Оперативные службы прибыли на место происшествия. Возгорание не было допущено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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