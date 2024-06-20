Украинские командиры начали брать пример с Пригожина

Кухарчук: Украина набирает заключенных в армию по примеру Пригожина

20 июня 2024 в 09:05 Размер текста - 17 +

Командование ВСУ набирает заключенных в армию ВСУ по примеру основателя ЧВК Вагнер, передает Дмитрий Кухарчук Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские командиры начали вербовать заключенных на военную службу в рядах ВСУ. Об этом рассказал Дмитрий Кухарчук — командир 2-го батальона 3-й штурмовой бригады (составленная из боевиков националистического подразделения «Азов» — террористической организации, запрещенной в РФ), которая участвовала в битве за Бахмут (Артемовск). Он признался, что командование действует по примеру основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Я приезжаю в тюрьму, выступаю перед желающими. Чувствую себя Пригожиным», — заявил Кухарчук в разговоре с «Украинской правдой». Он признал, что мотивирует заключенных вступить в ряды ВСУ по такой же тактике, как это раньше делал Евгений Пригожин. «Слова немного другие, но, в сущности, где-то так оно и выглядит», — уточнил украинский командир. Он также добавил, что не стыдно использовать тактику своего противника, если тот объективно является талантливым. Евгений Пригожин, управляя ЧК «Вагнер», активно набирал в свои ряды заключенных. Новобранцы принимали участие в спецоперации на Украине. Теперь и Киев использует соответствующую тактику. Это связано с тем, что в настоящий момент Украина испытывает нехватку бойцов. В связи с этим в стране усилили и мобилизацию, передает RT. Киев также рассматривает возможность снизить призывной возраст, сообщает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские командиры начали вербовать заключенных на военную службу в рядах ВСУ. Об этом рассказал Дмитрий Кухарчук — командир 2-го батальона 3-й штурмовой бригады (составленная из боевиков националистического подразделения «Азов» — террористической организации, запрещенной в РФ), которая участвовала в битве за Бахмут (Артемовск). Он признался, что командование действует по примеру основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Я приезжаю в тюрьму, выступаю перед желающими. Чувствую себя Пригожиным», — заявил Кухарчук в разговоре с «Украинской правдой». Он признал, что мотивирует заключенных вступить в ряды ВСУ по такой же тактике, как это раньше делал Евгений Пригожин. «Слова немного другие, но, в сущности, где-то так оно и выглядит», — уточнил украинский командир. Он также добавил, что не стыдно использовать тактику своего противника, если тот объективно является талантливым. Евгений Пригожин, управляя ЧК «Вагнер», активно набирал в свои ряды заключенных. Новобранцы принимали участие в спецоперации на Украине. Теперь и Киев использует соответствующую тактику. Это связано с тем, что в настоящий момент Украина испытывает нехватку бойцов. В связи с этим в стране усилили и мобилизацию, передает RT. Киев также рассматривает возможность снизить призывной возраст, сообщает MK.RU.