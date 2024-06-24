24 июня 2024

Названа причина крупного пожара в подмосковном Фрязине

ТАСС: причиной пожара во Фрязине стал авариный режим работы электросети
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
Пожар произошел 24 июня Фото:

Крупный пожар в подмосковном Фрязине произошел, предварительно, из-за авариного режима работы электросети. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Причиной пожара, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети», — сообщили в службе. Информацию передает ТАСС.

Здание, ранее принадлежавшее НИИ «Платан», загорелось 24 июня. Позже в нем произошел взрыв. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, взрыв могли вызвать кислородные баллоны.

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Крупный пожар в подмосковном Фрязине произошел, предварительно, из-за авариного режима работы электросети. Об этом сообщили в оперативных службах. «Причиной пожара, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети», — сообщили в службе. Информацию передает ТАСС. Здание, ранее принадлежавшее НИИ «Платан», загорелось 24 июня. Позже в нем произошел взрыв. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, взрыв могли вызвать кислородные баллоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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