Названа причина крупного пожара в подмосковном Фрязине

ТАСС: причиной пожара во Фрязине стал авариный режим работы электросети

24 июня 2024 в 23:19 Размер текста - 17 +

Пожар произошел 24 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Крупный пожар в подмосковном Фрязине произошел, предварительно, из-за авариного режима работы электросети. Об этом сообщили в оперативных службах. «Причиной пожара, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети», — сообщили в службе. Информацию передает ТАСС. Здание, ранее принадлежавшее НИИ «Платан», загорелось 24 июня. Позже в нем произошел взрыв. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, взрыв могли вызвать кислородные баллоны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупный пожар в подмосковном Фрязине произошел, предварительно, из-за авариного режима работы электросети. Об этом сообщили в оперативных службах. «Причиной пожара, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети», — сообщили в службе. Информацию передает ТАСС. Здание, ранее принадлежавшее НИИ «Платан», загорелось 24 июня. Позже в нем произошел взрыв. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, взрыв могли вызвать кислородные баллоны.