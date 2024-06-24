Названа причина крупного пожара в подмосковном Фрязине

Пожар произошел 24 июня
Крупный пожар в подмосковном Фрязине произошел, предварительно, из-за авариного режима работы электросети. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Причиной пожара, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети», — сообщили в службе. Информацию передает ТАСС.
Здание, ранее принадлежавшее НИИ «Платан», загорелось 24 июня. Позже в нем произошел взрыв. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, взрыв могли вызвать кислородные баллоны.
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