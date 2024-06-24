Губернатор Воробьев назвал причину взрыва в Подмосковье

Взрыв в здании бывшего НИИ могли вызвать кислородные баллоны, заявил Воробьев
Взрыв в горящем здании в подмосковном Фрязине могли вызвать кислородные баллоны. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В здании также были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы», — заявил глава региона. По его словам, взрывы привели к обрушению перекрытий в здании. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
В Подмосковье 24 июня загорелось здание, ранее принадлежавшее НИИ «Платан», позже в нем произошел взрыв. Известно, что последняя проверка на соблюдение требований пожарной безопасности была проведена в 2017 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.