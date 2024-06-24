Губернатор Воробьев назвал причину взрыва в Подмосковье

Губернатор Воробьев: взрывы в Подмосковье могли вызвать кислородные баллоны
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Взрыв в здании бывшего НИИ могли вызвать кислородные баллоны, заявил Воробьев
Взрыв в здании бывшего НИИ могли вызвать кислородные баллоны, заявил Воробьев Фото:

Взрыв в горящем здании в подмосковном Фрязине могли вызвать кислородные баллоны. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В здании также были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы», — заявил глава региона. По его словам, взрывы привели к обрушению перекрытий в здании. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

В Подмосковье 24 июня загорелось здание, ранее принадлежавшее НИИ «Платан», позже в нем произошел взрыв. Известно, что последняя проверка на соблюдение требований пожарной безопасности была проведена в 2017 году. 

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Взрыв в горящем здании в подмосковном Фрязине могли вызвать кислородные баллоны. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «В здании также были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы», — заявил глава региона. По его словам, взрывы привели к обрушению перекрытий в здании. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. В Подмосковье 24 июня загорелось здание, ранее принадлежавшее НИИ «Платан», позже в нем произошел взрыв. Известно, что последняя проверка на соблюдение требований пожарной безопасности была проведена в 2017 году. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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