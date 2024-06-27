МЧС нашли три неразорвавшихся боеприпаса в Севастополе

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МЧС сообщило, что уже обследована половина запланированного района поиска
МЧС сообщило, что уже обследована половина запланированного района поиска Фото:

Водолазы МЧС России активно проводят работы по обследованию дна Черного моря у пляжа «Учкуевка» в Севастополе. Об этом сообщило ведомство. Там отметили, что уже было найдено три неразорвавшихся боеприпаса. 

«За сутки в воде обнаружено два суббоеприпаса, всего с начала поиска — три. Они будут уничтожены на месте при соблюдении мер безопасности», — сообщило ведомство в telegram-канале.

Там подчеркнули, что на месте проводят работы 19 специалистов из группы подводного разминирования, задействованы три автомобиля и несколько плавсредств. Половина территории уже была обследована.

Украинская армия ударила по Севастополю 23 июня с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Они были сбиты средствами ПВО, однако их осколками были ранены 151 человек, погибли четыре человека, передает деловое издание «Взгляд».

В СКР предупредили о неразорвавшихся ракетных субснарядах в Севастополе, передает «Национальная служба новостей».  В Минобороны РФ сообщили, что три пусковые установки HIMARS были уничтожены ударами возмездия за Севастополь, передает Life.ru. 

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Водолазы МЧС России активно проводят работы по обследованию дна Черного моря у пляжа «Учкуевка» в Севастополе. Об этом сообщило ведомство. Там отметили, что уже было найдено три неразорвавшихся боеприпаса.  «За сутки в воде обнаружено два суббоеприпаса, всего с начала поиска — три. Они будут уничтожены на месте при соблюдении мер безопасности», — сообщило ведомство в telegram-канале. Там подчеркнули, что на месте проводят работы 19 специалистов из группы подводного разминирования, задействованы три автомобиля и несколько плавсредств. Половина территории уже была обследована. Украинская армия ударила по Севастополю 23 июня с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Они были сбиты средствами ПВО, однако их осколками были ранены 151 человек, погибли четыре человека, передает деловое издание «Взгляд». В СКР предупредили о неразорвавшихся ракетных субснарядах в Севастополе, передает «Национальная служба новостей».  В Минобороны РФ сообщили, что три пусковые установки HIMARS были уничтожены ударами возмездия за Севастополь, передает Life.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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