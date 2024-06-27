МЧС нашли три неразорвавшихся боеприпаса в Севастополе

Водолазы МЧС России активно проводят работы по обследованию дна Черного моря у пляжа «Учкуевка» в Севастополе. Об этом сообщило ведомство. Там отметили, что уже было найдено три неразорвавшихся боеприпаса.
«За сутки в воде обнаружено два суббоеприпаса, всего с начала поиска — три. Они будут уничтожены на месте при соблюдении мер безопасности», — сообщило ведомство в telegram-канале.
Там подчеркнули, что на месте проводят работы 19 специалистов из группы подводного разминирования, задействованы три автомобиля и несколько плавсредств. Половина территории уже была обследована.
Украинская армия ударила по Севастополю 23 июня с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Они были сбиты средствами ПВО, однако их осколками были ранены 151 человек, погибли четыре человека, передает деловое издание «Взгляд».
В СКР предупредили о неразорвавшихся ракетных субснарядах в Севастополе, передает «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ сообщили, что три пусковые установки HIMARS были уничтожены ударами возмездия за Севастополь, передает Life.ru.
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