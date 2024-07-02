В Саратовской области женщина упала с колеса обозрения и погибла

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Место, где погиб Ильян Абдрафиков. Свердловская область, Камышлов, колесо обозрения, богданович
Женщина упала с колеса обозрения в Саратовской области Фото:

В городе Энгельсе Саратовской области в городском парке женщина, катавшаяся на колесе обозрения, упала с него и получила смертельные травмы. Об этом рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

«Женщина проехала на колесе четыре круга и упала вниз», — передает слова источника «Российская газета». Там добавили, что пострадавшую пытались реанимировать, но она скончалась от полученных травм. Личность погибшей и другие подробности трагедии в настоящее время уточняются.

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В городе Энгельсе Саратовской области в городском парке женщина, катавшаяся на колесе обозрения, упала с него и получила смертельные травмы. Об этом рассказал источник, знакомый с ходом расследования. «Женщина проехала на колесе четыре круга и упала вниз», — передает слова источника «Российская газета». Там добавили, что пострадавшую пытались реанимировать, но она скончалась от полученных травм. Личность погибшей и другие подробности трагедии в настоящее время уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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