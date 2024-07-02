В Саратовской области женщина упала с колеса обозрения и погибла

Женщина упала с колеса обозрения в Саратовской области
В городе Энгельсе Саратовской области в городском парке женщина, катавшаяся на колесе обозрения, упала с него и получила смертельные травмы. Об этом рассказал источник, знакомый с ходом расследования.
«Женщина проехала на колесе четыре круга и упала вниз», — передает слова источника «Российская газета». Там добавили, что пострадавшую пытались реанимировать, но она скончалась от полученных травм. Личность погибшей и другие подробности трагедии в настоящее время уточняются.
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