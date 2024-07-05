Помощник Медведева опроверг связь его семьи с «Мираторгом»

05 июля 2024 в 22:52 Размер текста - 17 +

Помощник Медведева заявил, что его семья не связана с «Мираторгом» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Семья заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева не имеет связи с российской агропромышленной компанией «Мираторг», которая является одним из крупнейших производителей мясной продукции в России. Об этом заявил представитель секретариата замглавы Совбеза РФ Олег Осипов. «Видимо, дух Навального* жив и продолжает распространять провокационную чушь. Еще раз: компания „Мираторг“ никогда не имела и не имеет никакого отношения к семье Дмитрия Медведева. С таким же успехом можно болтать о родственных связях с [теннисистом] Даниилом Медведевом», — рассказал Осипов ТАСС. Осипов попросил СК разобраться в случившейся ситуации. По его словам, комитет должен найти распространителя данной информации и наказать его. Раннее сообщалось, что собственниками федерального агрохолдинга «Мираторг» являются родственники Светланы Медведевой, супруги премьер-министра Дмитрия Медведева. Однако родственники это родство опровергали. *Минюст РФ включил Алексей Навального в список физлиц-иноагентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева не имеет связи с российской агропромышленной компанией «Мираторг», которая является одним из крупнейших производителей мясной продукции в России. Об этом заявил представитель секретариата замглавы Совбеза РФ Олег Осипов. «Видимо, дух Навального* жив и продолжает распространять провокационную чушь. Еще раз: компания „Мираторг“ никогда не имела и не имеет никакого отношения к семье Дмитрия Медведева. С таким же успехом можно болтать о родственных связях с [теннисистом] Даниилом Медведевом», — рассказал Осипов ТАСС. Осипов попросил СК разобраться в случившейся ситуации. По его словам, комитет должен найти распространителя данной информации и наказать его. Раннее сообщалось, что собственниками федерального агрохолдинга «Мираторг» являются родственники Светланы Медведевой, супруги премьер-министра Дмитрия Медведева. Однако родственники это родство опровергали. *Минюст РФ включил Алексей Навального в список физлиц-иноагентов.