Помощник Медведева опроверг связь его семьи с «Мираторгом»

Семья заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева не имеет связи с российской агропромышленной компанией «Мираторг», которая является одним из крупнейших производителей мясной продукции в России. Об этом заявил представитель секретариата замглавы Совбеза РФ Олег Осипов.
«Видимо, дух Навального* жив и продолжает распространять провокационную чушь. Еще раз: компания „Мираторг“ никогда не имела и не имеет никакого отношения к семье Дмитрия Медведева. С таким же успехом можно болтать о родственных связях с [теннисистом] Даниилом Медведевом», — рассказал Осипов ТАСС.
Осипов попросил СК разобраться в случившейся ситуации. По его словам, комитет должен найти распространителя данной информации и наказать его.
Раннее сообщалось, что собственниками федерального агрохолдинга «Мираторг» являются родственники Светланы Медведевой, супруги премьер-министра Дмитрия Медведева. Однако родственники это родство опровергали.
*Минюст РФ включил Алексей Навального в список физлиц-иноагентов.
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