Помощник Медведева опроверг связь его семьи с «Мираторгом»

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Помощник Медведева заявил, что его семья не связана с «Мираторгом» Фото:

Семья заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева не имеет связи с российской агропромышленной компанией «Мираторг», которая является одним из крупнейших производителей мясной продукции в России. Об этом заявил представитель секретариата замглавы Совбеза РФ Олег Осипов.

«Видимо, дух Навального* жив и продолжает распространять провокационную чушь. Еще раз: компания „Мираторг“ никогда не имела и не имеет никакого отношения к семье Дмитрия Медведева. С таким же успехом можно болтать о родственных связях с [теннисистом] Даниилом Медведевом», — рассказал Осипов ТАСС.

Осипов попросил СК разобраться в случившейся ситуации. По его словам, комитет должен найти распространителя данной информации и наказать его.

Раннее сообщалось, что собственниками федерального агрохолдинга «Мираторг» являются родственники Светланы Медведевой, супруги премьер-министра Дмитрия Медведева. Однако родственники это родство опровергали.

*Минюст РФ включил Алексей Навального в список физлиц-иноагентов.

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Семья заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева не имеет связи с российской агропромышленной компанией «Мираторг», которая является одним из крупнейших производителей мясной продукции в России. Об этом заявил представитель секретариата замглавы Совбеза РФ Олег Осипов. «Видимо, дух Навального* жив и продолжает распространять провокационную чушь. Еще раз: компания „Мираторг“ никогда не имела и не имеет никакого отношения к семье Дмитрия Медведева. С таким же успехом можно болтать о родственных связях с [теннисистом] Даниилом Медведевом», — рассказал Осипов ТАСС. Осипов попросил СК разобраться в случившейся ситуации. По его словам, комитет должен найти распространителя данной информации и наказать его. Раннее сообщалось, что собственниками федерального агрохолдинга «Мираторг» являются родственники Светланы Медведевой, супруги премьер-министра Дмитрия Медведева. Однако родственники это родство опровергали. *Минюст РФ включил Алексей Навального в список физлиц-иноагентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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