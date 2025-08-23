«Изменит все»: на Западе рассказали об эпохальном решении Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп хочет вывести США из опосредованного конфликта по Украине. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«На следующей неделе американские горки Трампа могут резко сменить направление. Сохраняйте спокойствие и помните: его главная цель — вытащить свою страну из бессмысленной опосредованного конфликта», — заявил Кошкович в социальной сети X. Аналитик отметил, что главным для Трампа является принцип «Америка прежде всего».
Ранее Дональд Трамп уже заявлял о своем намерении вывести США из участия в конфликте на Украине, отмечая, что не берет на себя долгосрочных обязательств по поддержке Киева. Бывший советник президента Джон Болтон также указывал на планы по постепенному сокращению американской помощи Украине. Несмотря на это, представители Госдепартамента подчеркивали, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев до истечения объявленного Трампом 50-дневного срока.
